Chiléig utazott a Bükk-vidék különlegessége
Fontos missziót végez az egyedi műalkotás. A Bükk minden jellegzetességét magán viseli, így méltón képviseli térségünket.
Chile ad otthont a "Weaving Hope" kiállításnak, ahova szőnyeg érkezett a Bükkből is
Az UNESCO Globális Geoparkok 11. nemzetközi konferenciáját Chilében rendezik, ahova a Bükk-vidék UNESCO Globális Geopark által küldött szőnyeggel együtt összesen 112 darab textil érkezett. A Bükk hagyományait és jellegzetességeit is beleszőtték a hazai alkotásba.
A Bükk Chilében is hódít
A „Weaving Hope” (Reményszövés) elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez
- 5 kontinens
- 33 országa és
- 72 UNESCO Globális Geoparkja csatlakozott.
A Bükk-vidék Geopark által küldött szőnyeg igen különleges, mivel teljes mértékben a Bükk-vidék jellegzetességeit hordozza magában, a régióra jellemző hagyományos magyar szövési technikával készült, kézi festéssel, helyi természetes alapanyagok felhasználásával – tájékoztatott a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság online felületén. Készítője Szabóné Dr. Kollár Mariann, a Miskolci Egyetem munkatársa.
A „Weaving Hope” kiállításon a világ geoparkjaiból érkező textilekből egyetlen hatalmas, közös műalkotást hoztak létre, szimbolizálva a hálózat összetartozását és a kulturális sokszínűséget.
