Chiléig utazott a Bükk-vidék különlegessége

Címkék#kiállítás#Chile#Bükki Nemzeti Park Igazgatóság#Bükk#Miskolci Egyetem

Fontos missziót végez az egyedi műalkotás. A Bükk minden jellegzetességét magán viseli, így méltón képviseli térségünket.

Chiléig utazott a Bükk-vidék különlegessége

Chile ad otthont a "Weaving Hope" kiállításnak, ahova szőnyeg érkezett a Bükkből is

Forrás: KLM

Az UNESCO Globális Geoparkok 11. nemzetközi konferenciáját Chilében rendezik, ahova a Bükk-vidék UNESCO Globális Geopark által küldött szőnyeggel együtt összesen 112 darab textil érkezett. A Bükk hagyományait és jellegzetességeit is beleszőtték a hazai alkotásba.

bükk
A Bükk is képviselteti magát Chilében Forrás: BNPI

A Bükk Chilében is hódít

A „Weaving Hope” (Reményszövés) elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez

  • 5 kontinens
  • 33 országa és
  • 72 UNESCO Globális Geoparkja csatlakozott.

A Bükk-vidék Geopark által küldött szőnyeg igen különleges, mivel teljes mértékben a Bükk-vidék jellegzetességeit hordozza magában, a régióra jellemző hagyományos magyar szövési technikával készült, kézi festéssel, helyi természetes alapanyagok felhasználásával – tájékoztatott a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság online felületén. Készítője Szabóné Dr. Kollár Mariann, a Miskolci Egyetem munkatársa.

A „Weaving Hope” kiállításon a világ geoparkjaiból érkező textilekből egyetlen hatalmas, közös műalkotást hoztak létre, szimbolizálva a hálózat összetartozását és a kulturális sokszínűséget.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

