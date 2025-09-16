Chiléig utazott a Bükk-vidék különlegessége

Az UNESCO Globális Geoparkok 11. nemzetközi konferenciáját Chilében rendezik, ahova a Bükk-vidék UNESCO Globális Geopark által küldött szőnyeggel együtt összesen 112 darab textil érkezett. A Bükk hagyományait és jellegzetességeit is beleszőtték a hazai alkotásba.

A Bükk is képviselteti magát Chilében Forrás: BNPI

A Bükk Chilében is hódít

A „Weaving Hope” (Reményszövés) elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez

5 kontinens

33 országa és

72 UNESCO Globális Geoparkja csatlakozott.

A Bükk-vidék Geopark által küldött szőnyeg igen különleges, mivel teljes mértékben a Bükk-vidék jellegzetességeit hordozza magában, a régióra jellemző hagyományos magyar szövési technikával készült, kézi festéssel, helyi természetes alapanyagok felhasználásával – tájékoztatott a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság online felületén. Készítője Szabóné Dr. Kollár Mariann, a Miskolci Egyetem munkatársa.