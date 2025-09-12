szeptember 12., péntek

Furcsa

3 órája

Furcsa lopások a Bükkben: a turisták nem értik, miért pont ezt viszik el

A sátorozók egyre gyakrabban tapasztalják, hogy reggelre nyoma veszik valaminek. A Bükk rókái egészen szokatlan zsákmányra vadásznak mostanában.

Boon.hu
Furcsa lopások a Bükkben: a turisták nem értik, miért pont ezt viszik el

A Bükkben néha igazán furcsa dolgok történnek

Forrás: MW

Fotó: Ádám János

Az „Északi-középhegység vándorai” Facebook-csoportban tette közzé egy túrázó, hogy egy Josef Seibel márkájú, 42-es férfi bal szandál egyik pillanatról a másikra eltűnt a kempingből. Többször átkutatták a sátrakat és a környéket, de a lábbeli soha többé nem került elő. Róka fogta szandál a Bükkből.

Ennek a szandálnak a párját nézte ki magának egy róka a Bükkben
Forrás: Facebook

Nem először vadászik a Bükkben a róka

A bejegyzés alatti hozzászólások szerint a rókák évek óta hírhedtek arról, hogy nemcsak ételt, hanem cipőt, szandált és csizmát is zsákmányolnak a táborozóktól. Valaki arról számolt be, hogy a Vértesben már figyelmeztető táblát is kihelyeztek, amely arra kéri a táborlakókat, hogy ne hagyják kint a lábbeliket, mert a ravaszdiak előszeretettel lopják el őket.

„Legalább lopta volna el mindkettőt!”

Együttérzésem, nekem annak idején szerencsére csak egy fél pár kínai tornacsukám bánta – az volt benne az igazán bosszantó, hogy csak a fél párat vitte el a tűz mellől, ahová kitettem száradni. Így aztán se ő, se én nem tudtuk használni… legalább lopta volna el a másik felét is! 

– írta egy másik túrázó.

Csak óvatosan a szabadban hagyott tárgyakkal

A tapasztalt kempingezők szerint a legbiztosabb módszer a cipők, papucsok, szandálok sátorba zárása, vagy legalább erős zacskóba rejtése éjszakára. Mert a rókák nem válogatnak, ami kint marad, az könnyen zsákmány lehet.

A rókák nemcsak a Bükkben bukkantak fel, mostanában előszeretettel kóborolnak és vadásznak a panelrengetegben is. Arról, hogy hogyan lakta be egy róka az Avast, alábbi cikkünkben olvashatnak, sőt még képet is találhatnak róla.

 

