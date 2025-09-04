szeptember 4., csütörtök

Vigyázat!

1 órája

Kullancslégy támad a Bükkben, erre figyeljen!

Címkék#Bükkben#rovar#Pácin#tűz

Ha mostanában erdőjárásra indul, érdemes felkészülnie egy kellemetlen meglepetésre. A kullancslegyek tömegesen támadnak. A Bükkben késő nyáron és kora ősszel szinte ellepik a túrázókat.

Boon.hu

Képzelje el, hogy csendesen sétál a Bükkben, és hirtelen milliónyi halk, vérszívó rovar lepi el az arcát és a testét. Ezek nem igazi kullancsok, hanem úgynevezett kullancslegyek, amiket a túrázók és vadászok repülő kullancsként is emlegetnek. Mostanában késő nyáron és kora ősszel különösen aktívak, és egyre többször panaszkodnak inváziószerű rohamaikra.

bükk
Szinte hihetetlen dolgok történnek a Bükkben
Fotó: FKCS / Forrás: MW

Még mindig a Bükk, de most egy óriás!

Akkora gombát találtak a Bükk-hegységben, aminek a méretei szinte felfoghatatlanok. A Gombászok - Mushrooms, Fungi Facebook csoportban tették közzé azt a posztot a több kilós gombáról, melyet megnézhet alábbi cikkünkben.

Nem mindennapi történet Mezőkövesdről

Egy nő nem tudott fizetni a kasszánál Mezőkövesden. Megalázó jelenetek helyett valami egészen meglepő történt vele. Hogy mi? Olvassa el erről szóló írásunkat.

Mozgássérült ember vesztette életét egy lakástűzben

Életet követeltek a lángok egy egykori vendéglátóhelyen. Szerdán, késő este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres épület a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácin településen, az Arany János utcában. A tűz halálos áldozatot követelt. A részleteket elolvashatja  a boon.hu-n.

 

