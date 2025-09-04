Kullancslégy támad a Bükkben, erre figyeljen!

Képzelje el, hogy csendesen sétál a Bükkben, és hirtelen milliónyi halk, vérszívó rovar lepi el az arcát és a testét. Ezek nem igazi kullancsok, hanem úgynevezett kullancslegyek, amiket a túrázók és vadászok repülő kullancsként is emlegetnek. Mostanában késő nyáron és kora ősszel különösen aktívak, és egyre többször panaszkodnak inváziószerű rohamaikra.

Szinte hihetetlen dolgok történnek a Bükkben

Fotó: FKCS / Forrás: MW