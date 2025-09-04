2 órája
Kullancslégy támad a Bükkben, erre figyeljen!
Ha mostanában erdőjárásra indul, érdemes felkészülnie egy kellemetlen meglepetésre. A kullancslegyek tömegesen támadnak. A Bükkben késő nyáron és kora ősszel szinte ellepik a túrázókat.
Képzelje el, hogy csendesen sétál a Bükkben, és hirtelen milliónyi halk, vérszívó rovar lepi el az arcát és a testét. Ezek nem igazi kullancsok, hanem úgynevezett kullancslegyek, amiket a túrázók és vadászok repülő kullancsként is emlegetnek. Mostanában késő nyáron és kora ősszel különösen aktívak, és egyre többször panaszkodnak inváziószerű rohamaikra.
Akkora gombát találtak a Bükk-hegységben, aminek a méretei szinte felfoghatatlanok. A Gombászok - Mushrooms, Fungi Facebook csoportban tették közzé azt a posztot a több kilós gombáról, melyet megnézhet alábbi cikkünkben.
Egy nő nem tudott fizetni a kasszánál Mezőkövesden. Megalázó jelenetek helyett valami egészen meglepő történt vele. Hogy mi? Olvassa el erről szóló írásunkat.
Életet követeltek a lángok egy egykori vendéglátóhelyen. Szerdán, késő este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres épület a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácin településen, az Arany János utcában. A tűz halálos áldozatot követelt. A részleteket elolvashatja a boon.hu-n.
