A népszerű stand up humorista Kövesdre nősült!
A stand up műfaj ezen a néven ugyan csak az ezredforduló táján lett közismert, de nagy humorista egyéniségek már egy évszázada léteznek. Egyikük, aki különös akcentusáról volt ismert, le se tudta tagadni, hogy „igazi mátyó”. Pedig egy csudát. Brachfeld Siegfriedről mesélünk ma.
Ki emlékszik arra a poénra, hogy „rejtővonó”? És ki tudja, mi a csuda az? Pláne ha soha nem hallotta még a kabaréjelenetet, amiben a magyar nyelv furcsaságai mellett Brachfeld Siegfried jellegzetes akcentusa a legemlékezetesebb humorforrás.
Brachfeld Siegfried, aki nem Szikvíz és nem is igazi matyó
Brachfeld Siegfried ismerősen csenghet mindazok számára, akik olyan régóta fiatalok, hogy már az 1960-70-es években is hallgatták Rádiókabarét; vagyis akik kedvelik és a neten követik a humor régi mestereinek archív anyagait. A részben német származású komikus és újságíró annak idején épp amiatt lett ismert és népszerű, mert nagyon sajátos, mókás kiejtéssel beszélte a magyar nyelvet; talán még rá is játszhatott. Kabarészerepléseit hallva nehéz lett volna feltételezni róla, hogy „autentikus” borsodi srác – pedig erős kötődése volt megyénkhez: Mezőkövesden tartotta az esküvőjét!
Mielőtt a kedves olvasó tovább követné cikkünk sztoriját, érdemes lehet idejekorán megidézni „Szikvíz”, azaz Siegfried jellegzetes orgánumát – aki ismerte, annak felidézni, aki eddig nem, annak felfedezni –, amire talán legjobb mód a legemlékezetesebb rádiós fellépését jelentő számot, amiben Tímár György íróval-műfordítóval mókáztak. A jelenet alapja, hogy milyen nehéz a faramuci magyar nyelv könnyen összekeverhető szavait „szétválasztani”, avagy miben más a megy és a jár, az eldug és az elrejt, a húz és a von... A jelenet olyan címen is ismert, hogy „rejtővonó”, ami amolyan szinonimája volna annak, amivel a borospalackot kinyitjuk – azaz a dugóhúzó.
Na de hogyan került ez a fura beszédű egykori kabarészereplő Kövesdre? A Rádiókabaré II. című, 1978-ban megjelent, az akkor már majd' két évtizede létező rádióműsor legjobb addig elhangzott anyagaiból válogatott kötet tartalmazza egy önéletrajzi írását. A néhány oldalas visszaemlékezése élete néhány mókás és különös fordulatát veszi sorra, és ezek között kiemelten szerepel – karikaturisztikus rajzzal illusztráltan! – a dél-borsodi szál, a házasság és a személye, származása körüli félreértések. A humoreszk címe: Szót kérek magánügyben. Idézzük a számunkra kedves részeket, bekezdéseket:
Jó estét kívánok, meg tetszik engedni, hogy egy kis magánügyben beszéljek? Nem is tudom, tudják-e, hogy itthon vagyok otthon, és nem otthon vagyok itthon. (...) Nagyon sok levélből és megjegyzésből tudom, hogy még mindig nem hisznek a beszédemnek. Itt a Rádió kapuja előtt egy srác a hátam mögött, anélkül, hogy ő tudta volna, hogy én ezt hallottam, azt mondta: én tudom, ez a Szikvíz... Nem is tudom, tudják-e, hogy honnan származik ez a becenév, tehát akkor ezt gyorsan elmondom.
Egyszer egy kultúrházban léptem fel, utolsó pillanatban érkeztem, a kultúrházvezető nagyon idegesen keresett, kirohant az utcára, ott állt egy rendőr, és megkérdezte tőle: nem látta még a Brachfeld Siegfried kocsiját? Erre a rendőr azt mondta: nem, a szikvizes kocsi máma még nem jött erre. Tehát, ez a srác itt a Rádió kapuja előtt azt mondta a hátam mögött: a Szikvíz ravasz, azt én tudom, mert ismerem, nagyon régről. Nem is igaz, hogy így beszél, csak a színpadon beszél így, én tudom, hogy ő Mezőkövesden született matyó. (...) Van egy pici közöm Mezőkövesdhez, a matyókhoz. Talán kezdjük az anyámmal, mert az anya az mindig biztos, ugye. Az anyanyelvem német, de az apanyelvem magyar. Igen, én egy ilyen féldeci kevert vagyok.
Amikor a második világháború utáni években Brachfeld Siegfried a Magyar Rádióba került, német tudása folytán jó állást kapott, ám néha olyan kalamajkába keveredett, mint hogy bemondóként „sikert arattam, amikor a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát így konferáltam: a Magyar Rádió szimfonikus zenekara befejezte Schubert Befejezetlen szimfóniáját...”
Folytassuk az életrajzi sztori megidézését:
Erre fölfigyelt a technikai helyiségből egy bűbájos kis technikuslány, Mezőkövesden született, tehát tősgyökeres matyó. Én figyeltem, ahogy ő figyelt, így figyeltük egymást, egészen addig, amíg azt nem mondtam neki németül: ich möchte dich heiraten – én szeretném, ha feleségül jönnél hozzám. Nos, mivel ő már a mezőkövesdi gimnáziumban is eminens tanuló volt, majd a pesti gimnáziumban is kitűnően végzett a németből, rögtön megértette, hogy ich möchte én szeretnék... és mint minden magyar kislány, kíváncsi volt, hogy mit is szeretnék tulajdonképpen, azért feleségül jött hozzám.
„És minden nemi viszontagságban...”
A továbbiakból kiderül:
A mezőkövesdi anyósomnak egyetlen egy kívánsága volt, hogy az esküvő Mezőkövesden, a templomban legyen. Aki élt abban az időben, az tudja, hogy milyen nehéz volt templomban esküdni. Itt a Magyar Rádióban akkoriban volt egy főnök, aki erről hallani sem akart – nem is hallott. Őszintén mondom, nekem már akkor is az anyósom lelki egyensúlya ért többet, mint a főnökömé. Stikában leutaztunk Mezőkövesdre, tessék ezt elképzelni, hogy volt az előkészítve, elölről bezárták a templomot, mi hátulról a sekrestyén keresztül belopakodtunk, és a pap gyorsan összeadott minket, anélkül, hogy tudta volna, hogy nem tudok magyarul. Az utolsó pillanatban még megkérdeztem az egyik tanútól, hogy is kell viselkedni az esküvőn katolikus templomban, mit is kell mondani. Ő azt mondta, minden kérdésre igennel kell válaszolni. Az első kérdés, amit a pap föltett nekem, az volt, volt-e már nős? Milyen jó, hogy ezt megértettem! Tessék elképzelni, ha én erre igent válaszolok, talán soha nem kapom meg ezt a bűbájos kis matyólányomat. A pap akkor döbbent rá, hogy nem tudok magyarul, amikor föladott nekem egy eskütételt: „... és mindennemű viszontagságában...” Én ezt úgy mondtam utána, hogy „minden nemi...” Egy kis betű az egész különbség.
Milyen érdekes a magyar nyelv... Mit tesz néha egy pici kis pont. Emlékszem, abban az időben mentem egy Közért üzletbe, és egy félbarna cipőt akartam venni. Az eladó kisasszony azt mondta: biztosan cipóra tetszik gondolni. Egy kis pont az egész különbség, ugye? Megvettem, hazamentem, megettem, tényleg, láttam, nem volt más különbség, csak egy kis pont.
Na, vissza a mezőkövesdi egyházba, ami akkor csak félház volt. Tehát én úgy mondtam utána: „és minden nemi...” Erre a pap nagyon ideges lett, nyúlt egy nagy kereszt után, nekem nyújtotta, illetve úgy nyújtotta, mintha nekem akarta volna adni. Ő fogta lent, én fogtam fent, húztuk egymás között, végül a pap súgta: add vissza, fiam. Természetesen visszaadtam, kinek kell egy ilyen hatalmas kereszt. Aztán jött a zárószó, úgy emlékszem, mintha most lett volna, ünnepélyes hangulatban azt mondta nekem: sok boldogságot kívánok ezen az úton, mely csak egyetlenegyszer vezet ide az életben... Én már annyira meg voltam hatódva és zavarodva, hogy azt mondtam: köszönöm, a viszontlátásra!
Zsóri-fürdő, avagy: hosszú gatyában fürdeni tilos!
És még mindig nincs vége a dél-borsodi vonatkozású sztorizásnak! A hátralévő fejezetben megtudhatunk valamit az 1960-70-es évekbeli matyóvárosi mindennapokról, a korabeli fejlődésről:
Azóta épült Mezőkövesden a templom mellett egy csodálatos kultúrház – nem tudom ki járt önök közül már ott – új színházteremmel, és ahogy fejlődött az egész város, ahogyan épült a kultúrház, úgy fejlődött természetesen a közönség is. Ott figyeltem meg egy férfit, aki a nézőtéren azt mondta a feleségének: szívem. Hát nem drága, nem bűbájos, azt mondani a feleségének: szívem. Valamikor régen hallottam, hogy egy mezőkövesdi férfi azt mondta a feleségének: hé! De ő mondta, szívem, jól ülsz? Azt mondta, jól. Nem kemény a szék? Nem. Jól látsz? Jól. Nincs huzatod? Nincs. Akkor cseréljünk helyet.
Mindig mondom, hogy az életbe kell menni poénért, a munkahelyekre, persze ahol humorizálnak. Például Mezőkövesden a piactéren figyeltem egy libáskofát, aki hímzett bekecsben gömbölyödött szépen, hasonlított a libáihoz mellbőségben. Ott voltak fölslichtolva előtte a libák. Jött egy magas, vékony, csontos nő, válogatott a libák között. Megfogta az egyiknek a nyakát, megnyomta, otthagyta, nem volt elég nyakas. Megnyomta a másik libának a mellét, otthagyta, nem volt elég melles. Megmorzsolta a harmadiknak a püspökfalatját, otthagyta, nem volt elég püspökös neki. Erre a kofa csípőre tette a kezét, és azt mondta: asszonyom, ha a maga férje így válogatott volna, maga soha nem megy férjhez... (...)
- Brachfeld Siegfried (Berlin, 1917. április 17. – Budapest, 1978. június 22.) magyar újságíró, konferanszié. Brachfeld Oszkár magyarországi zsidó hegedűművész és Meissner Edit evangélikus vallású német nő gyermekeként, Németországban született. Berlinben járt középiskolába, 1934-ig. Tanulmányait nem fejezte be, alkalmi munkákból élt az 1930-as évek végén. A Gestapo 1939-ben letartóztatta, koncentrációs táborba hurcolták, majd 1941-ben Budapestre toloncolták mint magyar állampolgárt. 1942-től munkaszolgálatos volt. 1945-ben szovjet hadifogságba esett, ahonnan 1949 karácsonyán tért haza. 1949-től 1965-ig német nyelvű bemondóként és riporterként a Magyar Rádiónál dolgozott. 1961 és 1964 között az ELTE BTK-n német szakon tanult, majd 1965 és 1968 között a nyugat-berlini Freie Universität hallgatója volt. Filozófiai doktorátusát az ELTE-n szerezte, 1970-ben. 1957-ben a Vidám Színpadon konferált, majd az Országos Rendező Iroda főrendezője lett, ezt követően pedig a Budapester Rundschaunál volt újságíró és szerkesztő, 1971 és 1978 között. Számos filmben láthatta a közönség.
- Felesége Papp Anna volt, akivel 1953-ban kötött házasságot, Budapesten. Gyógyíthatatlan betegsége miatt Brachfeld hatvanegy évesen öngyilkos lett.
Nem tudom, ki hallott valamit a Zsóri fürdőről, Mezőkövesdtől 3 kilométerre fekszik. Csodálatos fürdő. Tényleg. Ahhoz képest, amit én egykor láttam, most már nagy, lehet mondani, világfürdővé fejlődött. Egy Zsóri nevezetű ember ott valamikor olajat fúrt, és meleg vizet talált. Akkor azt gondolta, ha olajjal nem lehet pénzt keresni, megpróbálja meleg vízzel. Épített egy kis medencét, egy kis kerítést köré, és kész volt a fürdő. Odamentek a mezőkövesdi parasztok – ha szabad így mondani –, a környékbeliek is, és áztatták a reumás csontjukat. Én még láttam őket hosszú alsógatyában a kis medencében fürödni, ami nagyon praktikus volt, mert egyben ki is mosták a gatyájukat. De láttam a fejlődést is, láttam, hogyan állt be a civilizáció. Egy szép napon meg- jelent a medence mellett egy tábla, az volt ráírva: a vízbe köpni tilos! Aztán építettek egy másik medencét, ott már olyan tábla is volt: használjuk a WC-t! A harmadik medence mellett megjelent egy olyan tábla is, ami egyszerűen katasztrofális volt a mezőkövesdieknek. Az volt ráírva: hosszú gatyában fürdeni tilos! Jött egy szomszéd ismerem nagyon jól, az apósom mellett lakik, kis cinege, filigrán, ó-lábú bácsika, hosszú gatyában slattyogott oda. A fürdőmester, mert akkor már volt fürdőmester, fehér köpenyben, fütyült, azt mondta: bácsika, maga nem tud olvasni? Ilyen gatyában már nem szabad fürdeni. Bevitte őt az öltözőbe, én utánuk, kíváncsi voltam, mit csinál vele. Adott neki egy háromszögletű fecskenadrágot. Egyforma szögletű, egyforma nagy lyukak voltak a nadrágon. A bácsi soha az életben ilyesmit nem látott, forgatta jobbra, forgatta balra, nem tudta hova kell bebújtatni a lábát. Végül aztán egy lyukba bedugta mind a két lábát, és ami megmaradt a nadrágból, azt hátulra dugta. Tessék elképzelni, hogy nézett ki. A fürdőmester azt mondta: bácsika, maga hogy néz ki? Erre a mezőkövesdi nagyon okosat mondott: na, tetszik látni, ez most jobb?
Tehát megtanultam, hogy nem mindig jobb az, ami új.
