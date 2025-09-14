A népszerű stand up humorista Kövesdre nősült!

Ki emlékszik arra a poénra, hogy „rejtővonó”? És ki tudja, mi a csuda az? Pláne ha soha nem hallotta még a kabaréjelenetet, amiben a magyar nyelv furcsaságai mellett Brachfeld Siegfried jellegzetes akcentusa a legemlékezetesebb humorforrás.

Brachfeld Siegfried

Forrás: Wikipedia

Brachfeld Siegfried, aki nem Szikvíz és nem is igazi matyó

Brachfeld Siegfried ismerősen csenghet mindazok számára, akik olyan régóta fiatalok, hogy már az 1960-70-es években is hallgatták Rádiókabarét; vagyis akik kedvelik és a neten követik a humor régi mestereinek archív anyagait. A részben német származású komikus és újságíró annak idején épp amiatt lett ismert és népszerű, mert nagyon sajátos, mókás kiejtéssel beszélte a magyar nyelvet; talán még rá is játszhatott. Kabarészerepléseit hallva nehéz lett volna feltételezni róla, hogy „autentikus” borsodi srác – pedig erős kötődése volt megyénkhez: Mezőkövesden tartotta az esküvőjét!

Mielőtt a kedves olvasó tovább követné cikkünk sztoriját, érdemes lehet idejekorán megidézni „Szikvíz”, azaz Siegfried jellegzetes orgánumát – aki ismerte, annak felidézni, aki eddig nem, annak felfedezni –, amire talán legjobb mód a legemlékezetesebb rádiós fellépését jelentő számot, amiben Tímár György íróval-műfordítóval mókáztak. A jelenet alapja, hogy milyen nehéz a faramuci magyar nyelv könnyen összekeverhető szavait „szétválasztani”, avagy miben más a megy és a jár, az eldug és az elrejt, a húz és a von... A jelenet olyan címen is ismert, hogy „rejtővonó”, ami amolyan szinonimája volna annak, amivel a borospalackot kinyitjuk – azaz a dugóhúzó.

Na de hogyan került ez a fura beszédű egykori kabarészereplő Kövesdre? A Rádiókabaré II. című, 1978-ban megjelent, az akkor már majd' két évtizede létező rádióműsor legjobb addig elhangzott anyagaiból válogatott kötet tartalmazza egy önéletrajzi írását. A néhány oldalas visszaemlékezése élete néhány mókás és különös fordulatát veszi sorra, és ezek között kiemelten szerepel – karikaturisztikus rajzzal illusztráltan! – a dél-borsodi szál, a házasság és a személye, származása körüli félreértések. A humoreszk címe: Szót kérek magánügyben. Idézzük a számunkra kedves részeket, bekezdéseket:

Jó estét kívánok, meg tetszik engedni, hogy egy kis magánügyben beszéljek? Nem is tudom, tudják-e, hogy itthon vagyok otthon, és nem otthon vagyok itthon. (...) Nagyon sok levélből és megjegyzésből tudom, hogy még mindig nem hisznek a beszédemnek. Itt a Rádió kapuja előtt egy srác a hátam mögött, anélkül, hogy ő tudta volna, hogy én ezt hallottam, azt mondta: én tudom, ez a Szikvíz... Nem is tudom, tudják-e, hogy honnan származik ez a becenév, tehát akkor ezt gyorsan elmondom. Egyszer egy kultúrházban léptem fel, utolsó pillanatban érkeztem, a kultúrházvezető nagyon idegesen keresett, kirohant az utcára, ott állt egy rendőr, és megkérdezte tőle: nem látta még a Brachfeld Siegfried kocsiját? Erre a rendőr azt mondta: nem, a szikvizes kocsi máma még nem jött erre. Tehát, ez a srác itt a Rádió kapuja előtt azt mondta a hátam mögött: a Szikvíz ravasz, azt én tudom, mert ismerem, nagyon régről. Nem is igaz, hogy így beszél, csak a színpadon beszél így, én tudom, hogy ő Mezőkövesden született matyó. (...) Van egy pici közöm Mezőkövesdhez, a matyókhoz. Talán kezdjük az anyámmal, mert az anya az mindig biztos, ugye. Az anyanyelvem német, de az apanyelvem magyar. Igen, én egy ilyen féldeci kevert vagyok.

Amikor a második világháború utáni években Brachfeld Siegfried a Magyar Rádióba került, német tudása folytán jó állást kapott, ám néha olyan kalamajkába keveredett, mint hogy bemondóként „sikert arattam, amikor a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát így konferáltam: a Magyar Rádió szimfonikus zenekara befejezte Schubert Befejezetlen szimfóniáját...”

Folytassuk az életrajzi sztori megidézését: