A borsodi falu, ahol Grincs ült a traktor kormánya mögött és elszabadult a buli (fotók, videó)

Borsodszirákon először rendezték meg a Főzzük ŐSSZe Családi Napot. Kutyás bemutató indította a programokat, a BioHarmónia Tai Chi Egyesület pedig egy kis keleti harmóniát vitt a családi nap hangulatába. A főzőversenyen gőzölgő bográcsokból áradt a pörköltillat, miközben a traktor-szépségverseny gépcsodái felsorakoztak, a gyerekek pedig el sem hitték, hogy a traktorok mellett Grincs, Süsü és Pókember is megjelent.

Borsodszirákon fesztiválhangulat uralkodott az I. Főzzük ŐSSze Családi Napon

Fotó: Takács Joci

A változatos programok sorában kígyók, hüllők és más különlegességek csalták elő a mobilokat. A nosztalgikus falusi hangulatot a kürtőskalács, a mézvásár és az élőcsocsó tette teljessé. A környező településekről is sokan jöttek, nemcsak látogatóként, hanem a főzőversenyre is. Boldváról érkezett a Segítő Kéz Egyesület, akiknek üstjében rotyogott a gulyás.

Jó a hangulat, tetszik a kezdeményezés, jó alkalom a kapcsolatok építésére és ápolására egy ilyen esemény

– mondta Ruszó Klaudia, az egyesület elnöke.

Közösségépítés és hagyományteremtés a cél

Szeretnénk egy olyan rendezvényt, amire minden évben számíthatnak a borsodszirákiak és a környékbeliek

– nyilatkozta a boon.hu-nak Molnár Alíz főszervező. Kiemelte, hogy az első alkalommal megtartott főzőversenyen 16 csapat indult Borsodszirákról és a környező településekről, köztük alapítványok, civil szervezetek, mezőgazdasági vállalkozók és kft-k. Az esemény a Magyar Falu Program támogatásával, valamint magánszemélyek és nagyvállalatok hozzájárulásával valósult meg.

Célom, hogy hagyományt teremtsünk, és minden évben legyen egy nap, amit a borsodszirákiak várhatnak. Egy közösségi ünnep, amely ingyenes, nyitott és mindenki számára elérhető. Nem egy szervezet vagy intézmény mögül szervezem, hanem saját elhatározásból, családom és barátaim támogatásával próbálok tenni a falumért. Hiszek abban, hogy ha valaki akar és tesz, akkor apránként nagy dolgok is születhetnek, és hogy a közös élmények összekötnek bennünket.

Kaczvinszki Dominik, az Újpest FC NB 1-es játékosa keresztlányával

Fotó: Takács Joci

Hazalátogatott Kaczvinszki Dominik, az Újpest FC NB1-es focistája

A rendezvényre hazalátogatott Borsodszirák szülötte, Kaczvinszki Dominik – az Újpest FC 19 éves, tehetséges középső védője – is. Dominik megfordult a Honvéd utánpótlásában, tagja a magyar korosztályos válogatottnak, 192 centiméteres magasságával és elszántságával a pályán igazi fal, karrierje meredeken ível felfelé.

Nagyon jól érzem magam. Péntek délután érkeztem, ebéd után utazom vissza, hiszen vasárnap meccsnap van. Jó itthon lenni

– mondta Dominik, aki a családjával érkezett.