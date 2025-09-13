36 perce
A borsodi falu, ahol Grincs ült a traktor kormánya mögött és elszabadult a buli (fotók, videó)
Szombaton egy borsodi faluban rotyogtak a bográcsok és még Grincs is feltűnt – méghozzá egy traktor kormánya mögött a traktor-szépségversenyen – az első Főzzük ŐSSZe Családi Napon. És ez még csak a kezdet, hiszen még nincs vége a napnak Borsodszirákon.
Grincs traktorra szállt
Fotó: Takács Joci
Borsodszirákon először rendezték meg a Főzzük ŐSSZe Családi Napot. Kutyás bemutató indította a programokat, a BioHarmónia Tai Chi Egyesület pedig egy kis keleti harmóniát vitt a családi nap hangulatába. A főzőversenyen gőzölgő bográcsokból áradt a pörköltillat, miközben a traktor-szépségverseny gépcsodái felsorakoztak, a gyerekek pedig el sem hitték, hogy a traktorok mellett Grincs, Süsü és Pókember is megjelent.
Borsodszirákon fesztiválhangulat uralkodik
A változatos programok sorában kígyók, hüllők és más különlegességek csalták elő a mobilokat. A nosztalgikus falusi hangulatot a kürtőskalács, a mézvásár és az élőcsocsó tette teljessé. A környező településekről is sokan jöttek, nemcsak látogatóként, hanem a főzőversenyre is. Boldváról érkezett a Segítő Kéz Egyesület, akiknek üstjében rotyogott a gulyás.
Jó a hangulat, tetszik a kezdeményezés, jó alkalom a kapcsolatok építésére és ápolására egy ilyen esemény
– mondta Ruszó Klaudia, az egyesület elnöke.
Közösségépítés és hagyományteremtés a cél
Szeretnénk egy olyan rendezvényt, amire minden évben számíthatnak a borsodszirákiak és a környékbeliek
– nyilatkozta a boon.hu-nak Molnár Alíz főszervező. Kiemelte, hogy az első alkalommal megtartott főzőversenyen 16 csapat indult Borsodszirákról és a környező településekről, köztük alapítványok, civil szervezetek, mezőgazdasági vállalkozók és kft-k. Az esemény a Magyar Falu Program támogatásával, valamint magánszemélyek és nagyvállalatok hozzájárulásával valósult meg.
Célom, hogy hagyományt teremtsünk, és minden évben legyen egy nap, amit a borsodszirákiak várhatnak. Egy közösségi ünnep, amely ingyenes, nyitott és mindenki számára elérhető. Nem egy szervezet vagy intézmény mögül szervezem, hanem saját elhatározásból, családom és barátaim támogatásával próbálok tenni a falumért. Hiszek abban, hogy ha valaki akar és tesz, akkor apránként nagy dolgok is születhetnek, és hogy a közös élmények összekötnek bennünket.
Hazalátogatott Kaczvinszki Dominik, az Újpest FC NB1-es focistája
A rendezvényre hazalátogatott Borsodszirák szülötte, Kaczvinszki Dominik – az Újpest FC 19 éves, tehetséges középső védője – is. Dominik megfordult a Honvéd utánpótlásában, tagja a magyar korosztályos válogatottnak, 192 centiméteres magasságával és elszántságával a pályán igazi fal, karrierje meredeken ível felfelé.
Nagyon jól érzem magam. Péntek délután érkeztem, ebéd után utazom vissza, hiszen vasárnap meccsnap van. Jó itthon lenni
– mondta Dominik, aki a családjával érkezett.
Családi napot tartottak BorsodszirákonFotók: Takács József
A délután és az este még csak most indul
A program délután is pörög tovább. Először a Generátor zenekar rázza fel a közönséget, majd jön a várva várt tombolasorsolás értékes nyereményekkel. 17 órától pedig a Kék és Narancssárga Produkció lép színpadra a legismertebb Republic slágerekkel. A helyszínen emellett kézműveskedés, baba-mama sarok, akadálypálya, lovagoltatás, cukorágyú, vattacukor, játékárus és zsákbamacska is várja a látogatókat.
