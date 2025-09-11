2 órája
Végre megújul ez a rossz állapotban lévő Borsod vármegyei út!
Mindig jó hír, autósnak és gyalogosnak egyaránt, ha egy lerobbant állapotú útszakasz megújulhat. A borsodi város polgármestere jó híreket jelentett be.
Már a szerződést is aláírták, így semmi akadálya nincs, hogy néhány héten belül a kivitelező átvegye az irányítást a szóban forgó útszakaszon. Maga az abaúji város polgármestere, Mikola Gergely osztotta meg az örömhírt Encs Város Önkormányzata közösségi média felületén.
Szerződés aláírva
A közlemény szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzattal konzorciumi együttműködésben megvalósuló, Az Encsi Ipari Park fejlesztése című projektünk keretében a Fék út is megújul.
A borsodi városok többségében akad olyan állapotú, mint a Fék út
A kiírt közbeszerzésen a PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta a legjobb ajánlatot, így 24 990 000 forintból megújul a város legrosszabb állapotban lévő utcája.
Hétfőn sikeresen megkötötték a szerződést, pár héten belül pedig átadják a munkaterületet a kivitelező részére.
