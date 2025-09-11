Végre megújul ez a rossz állapotban lévő Borsod vármegyei út!

Már a szerződést is aláírták, így semmi akadálya nincs, hogy néhány héten belül a kivitelező átvegye az irányítást a szóban forgó útszakaszon. Maga az abaúji város polgármestere, Mikola Gergely osztotta meg az örömhírt Encs Város Önkormányzata közösségi média felületén.

A borsodi város polgármestere Mikola Gergely szerződött az útfelújításra Forrás: Encs Város Önkormányzata

Szerződés aláírva

A közlemény szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzattal konzorciumi együttműködésben megvalósuló, Az Encsi Ipari Park fejlesztése című projektünk keretében a Fék út is megújul.

A borsodi városok többségében akad olyan állapotú, mint a Fék út

A kiírt közbeszerzésen a PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta a legjobb ajánlatot, így 24 990 000 forintból megújul a város legrosszabb állapotban lévő utcája.

Hétfőn sikeresen megkötötték a szerződést, pár héten belül pedig átadják a munkaterületet a kivitelező részére.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség vár a boon.hu portálon.