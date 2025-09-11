szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

21°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó hír

2 órája

Végre megújul ez a rossz állapotban lévő Borsod vármegyei út!

Címkék#Encs Város Önkormányzat#Mikola Gergely#útfelújítás

Mindig jó hír, autósnak és gyalogosnak egyaránt, ha egy lerobbant állapotú útszakasz megújulhat. A borsodi város polgármestere jó híreket jelentett be.

Boon.hu

Már a szerződést is aláírták, így semmi akadálya nincs, hogy néhány héten belül a kivitelező átvegye az irányítást a szóban forgó útszakaszon. Maga az abaúji város polgármestere, Mikola Gergely osztotta meg az örömhírt Encs Város Önkormányzata közösségi média felületén.

Borsodi város
A borsodi város polgármestere Mikola Gergely szerződött az útfelújításra Forrás: Encs Város Önkormányzata

Szerződés aláírva

A közlemény szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzattal konzorciumi együttműködésben megvalósuló, Az Encsi Ipari Park fejlesztése című projektünk keretében a Fék út is megújul.

A borsodi városok többségében akad olyan állapotú, mint a Fék út

A kiírt közbeszerzésen a PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta a legjobb ajánlatot, így 24 990 000 forintból megújul a város legrosszabb állapotban lévő utcája.

Hétfőn sikeresen megkötötték a szerződést, pár héten belül pedig átadják a munkaterületet a kivitelező részére.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség vár a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu