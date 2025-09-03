Nem mese, ez a két borsodi község a leggazdagabb Magyarországon - képekkel, videóval

A rangsor az egy főre jutó éves jövedelem alapján dőlt el. E szerint az első 10 helyen két-két borsodi település is szerepel, kettő a leggazdagabb, kettő a legszegényebb csoportban, méghozzá az arany- és ezüstérmes pozíciókban. Persze a helyieket talán már meg sem lepi, hogy régiónk végletekben bizony bővelkedik. Mélyszegénység, lélegzetelállító természeti környezet, kiemelt beruházások, borvidékek, munkanélküliség, van itt minden mi elképzelhető. Jó is, kevésbé jó is.

A borsodi települések itt is, ott is taroltak az országos listán Forrás: Facebook

Bár a településeket vizsgálni az egy főre jutó jövedelem alapján torz képet is adhat, a Pénzcentrum mégis listázta előbb az ország legszegényebb, majd a leggazdagabb községeit. A felállított rangsor azért különösen meglepő, mert mind a két listán Borsod képviseli az első két helyet. A TeIR adatai szerint Magyarország legszegényebb települése Csenyéte, ahol 2023-ban az egy főre jutó SZJA-alapú belföldi jövedelem mindössze 235 101 forint volt az egész évben – azaz 12-vel el kell osztani, hogy az egy főre jutó havi keresetet megkapjuk. De nézzük a listát, ahol a szegénység komoly probléma a településeken: