Nem mese, ez a két borsodi község a leggazdagabb Magyarországon - képekkel, videóval
Hogyan lehetséges, hogy ugyanaz a megye vezeti a leggazdagabb és a legszegényebb falvak listáját is? A borsodi települések most mindenkit megleptek: milliós jövedelmek és mélyszegénység kéz a kézben. Íme a teljes rangsor!
Tornakápolna előkelő helyen végzett az országos listán - gazdag borsodi településként tartják számon
A rangsor az egy főre jutó éves jövedelem alapján dőlt el. E szerint az első 10 helyen két-két borsodi település is szerepel, kettő a leggazdagabb, kettő a legszegényebb csoportban, méghozzá az arany- és ezüstérmes pozíciókban. Persze a helyieket talán már meg sem lepi, hogy régiónk végletekben bizony bővelkedik. Mélyszegénység, lélegzetelállító természeti környezet, kiemelt beruházások, borvidékek, munkanélküliség, van itt minden mi elképzelhető. Jó is, kevésbé jó is.
Bár a településeket vizsgálni az egy főre jutó jövedelem alapján torz képet is adhat, a Pénzcentrum mégis listázta előbb az ország legszegényebb, majd a leggazdagabb községeit. A felállított rangsor azért különösen meglepő, mert mind a két listán Borsod képviseli az első két helyet. A TeIR adatai szerint Magyarország legszegényebb települése Csenyéte, ahol 2023-ban az egy főre jutó SZJA-alapú belföldi jövedelem mindössze 235 101 forint volt az egész évben – azaz 12-vel el kell osztani, hogy az egy főre jutó havi keresetet megkapjuk. De nézzük a listát, ahol a szegénység komoly probléma a településeken:
- Csenyéte – 235 101 Ft/fő/év
- Tornanádaska – 320 496 Ft/fő/év
- Szakácsi – 364 511 Ft/fő/év
- Szentkatalin – 396 481 Ft/fő/év
- Bódvalenke – 414 074 Ft/fő/év
- Rinyaújnép – 434 609 Ft/fő/év
- Gadna – 438 918 Ft/fő/év
- Somogyacsa – 467 607 Ft/fő/év
- Rajka – 489 015 Ft/fő/év
- Tiszabő – 524 201 Ft/fő/év
Szirmán a folyamatos feszültségről álmodik mindenki – a helyszínen bizonyosodtunk meg az okáról
A leggazdagabb lista élén is borsodi település áll
Az alábbi listán a legtehetősebb községek állnak, legalábbis papíron. Az így is tisztán látszik, hogy a szakadék az előzőleg felsorolt és az itteni jövedelmek között igencsak széles. A toplistát a gazdagoknál két borsodi falu, Tornakápolna és Mezőnagymihály vezeti, ahol az egy főre jutó éves jövedelem kiugróan magas: előbbinél meghaladta a 6 millió, utóbbinál pedig az 5 millió forintot a 2023-as adatok szerint. A dobogóra még Telki fért fel, amely régóta a fővárosi agglomerációs jómód szimbólumának számít, emiatt még inkább meglepő, hogy borsodi települések előzték meg.
Mezőnagymihály, a második leggazdagabb település:
Mezőnagymihály az ország egyik leggazdagabb településeFotók: Vajda János
Itt a meglepetés, ha felújítasz Miskolcon – ezt a hulladékot ne is próbáld leadni
- Tornakápolna – 6 136 817 Ft/fő/év
- Mezőnagymihály – 5 210 665 Ft/fő/év
- Telki – 4 695 525 Ft/fő/év
- Üröm – 4 447 263 Ft/fő/év
- Kékkút – 4 444 957 Ft/fő/év
- Budajenő – 4 423 957 Ft/fő/év
- Nagykovácsi – 4 365 717 Ft/fő/év
- Herceghalom – 4 325 761 Ft/fő/év
- Paks – 4 260 831 Ft/fő/év
- Diósd – 4 260 148 Ft/fő/év
A lista persze nem tükrözi a valóságot, illetve jócskán torzítja azt, mivel ha egy faluban mindössze néhány tucat ember él, akkor már egyetlen kiugróan magas jövedelmű lakos, például egy oda bejegyzett nagyvállalkozó is drasztikusan megemelheti az egy főre jutó átlagot. Ez a jelenség magyarázza, hogy a leggazdagabb települések listáján gyakran olyan falvak szerepelnek az élmezőnyben, amelyek valójában nem tekinthetők tipikusan jómódúnak – fogalmaz a pénzcentrum.hu írásában.
Így néz ki Mezőnagymihály:
