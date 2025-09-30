1 órája
Szegénysorból indultak, de nézd, hová jutottak: megnyerték az élet nevű játékot ezek a borsodi romák
Lehet szegénysorból indulni, mégis nagyot álmodni és megvalósítani. Három borsodi roma fiatal története mutatja meg, hogy kitartással, hittel és sok munkával elérhető a siker.
A cigánysorról van kiút a borsodi roma fiataloknak
Borsod megyét sokan a hátrányos helyzet szimbólumaként emlegetik, de talán épp ezért különösen fontos, hogy lássuk azokat, akik innen indulva mégis képesek voltak kitörni. Három borsodi roma története következik – Galamb Alex, Horváth Dzsenifer és Nótár Mary –, akik mind mást választottak hivatásuknak, de közös bennük a szorgalom és a bizonyítási vágy. Inspiráló történettel kezdünk, ami megmutatja hogyan lehet kitörni a cigánysorról.
1. Galamb Alex: „Be akartam írni magam a cigány történelembe”
Nehéz gyermekkor és fordulópont a Gyermekvárosban
Az motivált abban, hogy kitörjek a cigánysorról Hernádnémetiben, hogy irigykedtem az osztálytársaimra. Nekik mindenük megvolt: szép ruhák, menő edzőcipők, finom nasik. Nekem soha semmim nem volt.
– meséli Alex.
Apja halála után a család segélyből élt, édesanyja nem dolgozott, így szinte lehetetlennek tűnt, hogy változás jöjjön. Fordulópontot jelentett, amikor 15 évesen önszántából a miskolci Gyermekvárosba került. „Először értékeltem igazán, hogy főznek rám, takarítanak, hogy van egy saját szobám. Soha nem akartam megszökni.”
A pékszakma és a kitartás ereje
Alex itt kezdett el komolyan tanulni, majd szakiskolába iratkozott, és eldöntötte: ő lesz a legjobb pék a térségben. „Amíg a többiek bulizni jártak, én szakkönyveket olvastam a különböző gabonákról, a kovászról. Be akartam írni magam a cigány történelembe."
Megható pillanatok Galamb Alex életében 04.30.Fotók: Facebook
Galamb Alex sütötte a vármegye kenyerét 2024. augusztusFotók: Olvasó
Család, házépítés és tanítói álmok
Azóta tíz év telt el. Alex ma már boldog családapa, egyetemre jár a sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen, ahol tanítónak készül. Gyönyörű házat épített fel, és példát mutat gyermekeinek.
A gyerekeimnek mindig azt mondom: ne csak beszéljenek, hanem teljesítsenek. Válasszanak egy szakmát, amiben a legjobbak lehetnek.
2. Horváth Dzsenifer: az első roma női vállalkozó Edelényben
Munkahelyi kudarcok és diszkrimináció
Dzsenifer életében sokáig a kudarc és a diszkrimináció volt a főszereplő. „Mindenhol falakba ütköztem, pedig dolgozni szerettem volna. Állandóan éreztem, hogy másképp bánnak velem a bőrszínem miatt.”
Eredeti szakmája felszolgáló, de hiába jelentkezett állásokra, gyakran tapasztalta, hogy nem őt választják. Egy kazincbarcikai vendéglátóhely például több pincért keresett, barátnőjét felvették, őt nem. „Én biztos vagyok benne, hogy a származásom miatt mondtak nemet.”
Édesanya példája és új szakma választása
Példát azonban mégis talált: édesanyja felnőttként érettségizett, jelenleg a Debreceni Egyetemen tanul kisgyermeknevelő szakon. Ez adott erőt Dzsenifernek, hogy új utat válasszon.
Szempillaépítő tanfolyamra iratkozott, majd közösségi oldalán feltette a kérdést: örülnének-e az edelényiek egy szépségszalonnak.
Meglepett, mennyi pozitív visszajelzést kaptam és nemcsak helyből, hanem Felvidékről is. Ekkor döntöttem el: belevágok.
Saját szépségszalon megnyitása Edelény központjában
Üzlethelyiséget keresett, és bár félt attól, hogy ha meglátják roma származását, visszalépnek, nem így történt. Megkapta a helyiséget, férjével közösen alakították át, és így született meg a Dzsenifer Eleganza Lashes. „A múltban sokszor elutasítottak, most viszont végre saját magamért dolgozom, és minden egyes vendégem erőt ad.”
3. Nótár Mary: Borsod aranytorkú énekesnője
Gyermekkori kezdetek és első fellépések
Nótár Mary Taktaharkányból indult, zenei tehetsége azonban hamar megmutatkozott. 12 évesen már saját dalokat írt, és fellépett édesapjával.
12 éves korom óta éjszakázom. Akkor kezdtem el fellépni, és onnantól önálló pénzkereső lettem.
– mesélte a Palikék világa című műsorban.
Országos hírnév és díjak
Kezdetben esténként 5000 forintot kapott, de minden keresetét visszaforgatta saját fejlődésébe. „Soha nem herdáltam el a pénzt. Inkább vettem egy nagyobb szintetizátort, hangfalakat, mindig fejlesztettem magam.”
A siker titka: tudatos önfejlesztés és kitartás
Kitartásának köszönhetően hamar országos ismertségre tett szert: aranylemezek, toplistás dalok, televíziós szereplések követték egymást. A TV2 Sztárban sztár című műsorában 3. helyezést ért el, a Nagy Duettben pedig szintén a döntőig jutott.
A borsodi roma énekesnő sikere Magyarországon és határon túl is töretlen. Ma is turnézik, koncertezik, és generációknak mutat példát. Zenéjében a roma gyökerek, a hagyományok és a modern hangzás is helyet kapnak.
Mit tanulhatunk a három borsodi roma tehetség történetekből?
- A körülmények nem határozzák meg a jövőt. Lehet cigánysoron felnőni, de más útra lépni.
- A kudarc erőforrássá válhat. Alex, Dzsenifer és Mary is hátrányból indult, de a nehézségek erősebbé tették őket.
- A tanulás és önfejlesztés kulcsfontosságú. Legyen az pék szakirodalom, szépségipari tanfolyam vagy zenei képzés.
- A közösség támogatása érték. Család, barátok, mentorok nélkül sokkal nehezebb lenne.
- A sikerhez nem kell nagy alaptőke – elég az elszántság és a kitartás.
Galamb Alex, Horváth Dzsenifer és Nótár Mary mind ugyanazt bizonyítják: a sikerhez vezető út nem könnyű, de mindenki számára nyitva áll. Nem az számít, honnan indulunk, hanem az, mennyire hiszünk magunkban, és mennyit teszünk meg álmainkért. Ahogy Alex fogalmazott: „Én az a pozitív példa leszek, aki adott magának egy esélyt.” A roma példaképek másokat is arra inspirálnak, hogy adjanak maguknak egy esélyt.
