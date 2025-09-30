Szegénysorból indultak, de nézd, hová jutottak: megnyerték az élet nevű játékot ezek a borsodi romák

Borsod megyét sokan a hátrányos helyzet szimbólumaként emlegetik, de talán épp ezért különösen fontos, hogy lássuk azokat, akik innen indulva mégis képesek voltak kitörni. Három borsodi roma története következik – Galamb Alex, Horváth Dzsenifer és Nótár Mary –, akik mind mást választottak hivatásuknak, de közös bennük a szorgalom és a bizonyítási vágy. Inspiráló történettel kezdünk, ami megmutatja hogyan lehet kitörni a cigánysorról.

Galamb Alex élete és karrierje a borsodi roma társadalomban is kiemelkedő Forrás: Facebook/Galamb Alex

1. Galamb Alex: „Be akartam írni magam a cigány történelembe”

Nehéz gyermekkor és fordulópont a Gyermekvárosban

Az motivált abban, hogy kitörjek a cigánysorról Hernádnémetiben, hogy irigykedtem az osztálytársaimra. Nekik mindenük megvolt: szép ruhák, menő edzőcipők, finom nasik. Nekem soha semmim nem volt.

– meséli Alex.

Apja halála után a család segélyből élt, édesanyja nem dolgozott, így szinte lehetetlennek tűnt, hogy változás jöjjön. Fordulópontot jelentett, amikor 15 évesen önszántából a miskolci Gyermekvárosba került. „Először értékeltem igazán, hogy főznek rám, takarítanak, hogy van egy saját szobám. Soha nem akartam megszökni.”

A pékszakma és a kitartás ereje

Alex itt kezdett el komolyan tanulni, majd szakiskolába iratkozott, és eldöntötte: ő lesz a legjobb pék a térségben. „Amíg a többiek bulizni jártak, én szakkönyveket olvastam a különböző gabonákról, a kovászról. Be akartam írni magam a cigány történelembe."