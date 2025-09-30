szeptember 30., kedd

Szegénysorból indultak, de nézd, hová jutottak: megnyerték az élet nevű játékot ezek a borsodi romák

Lehet szegénysorból indulni, mégis nagyot álmodni és megvalósítani. Három borsodi roma fiatal története mutatja meg, hogy kitartással, hittel és sok munkával elérhető a siker.

Bahor-Juhász Ágnes
Szegénysorból indultak, de nézd, hová jutottak: megnyerték az élet nevű játékot ezek a borsodi romák

A cigánysorról van kiút a borsodi roma fiataloknak

Forrás: MW

Borsod megyét sokan a hátrányos helyzet szimbólumaként emlegetik, de talán épp ezért különösen fontos, hogy lássuk azokat, akik innen indulva mégis képesek voltak kitörni. Három borsodi roma története következik – Galamb Alex, Horváth Dzsenifer és Nótár Mary –, akik mind mást választottak hivatásuknak, de közös bennük a szorgalom és a bizonyítási vágy. Inspiráló történettel kezdünk, ami megmutatja hogyan lehet kitörni a cigánysorról.

borsodi roma: Galamb Alex
Galamb Alex élete és karrierje a borsodi roma társadalomban is kiemelkedő  Forrás: Facebook/Galamb Alex

1. Galamb Alex: „Be akartam írni magam a cigány történelembe” 

Nehéz gyermekkor és fordulópont a Gyermekvárosban

Az motivált abban, hogy kitörjek a cigánysorról Hernádnémetiben, hogy irigykedtem az osztálytársaimra. Nekik mindenük megvolt: szép ruhák, menő edzőcipők, finom nasik. Nekem soha semmim nem volt. 

– meséli Alex. 

Apja halála után a család segélyből élt, édesanyja nem dolgozott, így szinte lehetetlennek tűnt, hogy változás jöjjön. Fordulópontot jelentett, amikor 15 évesen önszántából a miskolci Gyermekvárosba került. „Először értékeltem igazán, hogy főznek rám, takarítanak, hogy van egy saját szobám. Soha nem akartam megszökni.”

A pékszakma és a kitartás ereje

Alex itt kezdett el komolyan tanulni, majd szakiskolába iratkozott, és eldöntötte: ő lesz a legjobb pék a térségben. „Amíg a többiek bulizni jártak, én szakkönyveket olvastam a különböző gabonákról, a kovászról. Be akartam írni magam a cigány történelembe." 

Megható pillanatok Galamb Alex életében 04.30.

Fotók: Facebook

Galamb Alex sütötte a vármegye kenyerét 2024. augusztus

Fotók: Olvasó

Család, házépítés és tanítói álmok

Azóta tíz év telt el. Alex ma már boldog családapa, egyetemre jár a sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen, ahol tanítónak készül. Gyönyörű házat épített fel, és példát mutat gyermekeinek. 

A gyerekeimnek mindig azt mondom: ne csak beszéljenek, hanem teljesítsenek. Válasszanak egy szakmát, amiben a legjobbak lehetnek.

2. Horváth Dzsenifer: az első roma női vállalkozó Edelényben

Munkahelyi kudarcok és diszkrimináció

Dzsenifer életében sokáig a kudarc és a diszkrimináció volt a főszereplő. „Mindenhol falakba ütköztem, pedig dolgozni szerettem volna. Állandóan éreztem, hogy másképp bánnak velem a bőrszínem miatt.” 

Eredeti szakmája felszolgáló, de hiába jelentkezett állásokra, gyakran tapasztalta, hogy nem őt választják. Egy kazincbarcikai vendéglátóhely például több pincért keresett, barátnőjét felvették, őt nem. „Én biztos vagyok benne, hogy a származásom miatt mondtak nemet.”

borsodi roma siker: Horváth Dzsenifer
Horváth Dzsenifer példája megmutatja, hogy a borsodi roma fiatalok sikere létezik Fotó: Takács Joci

Édesanya példája és új szakma választása

Példát azonban mégis talált: édesanyja felnőttként érettségizett, jelenleg a Debreceni Egyetemen tanul kisgyermeknevelő szakon. Ez adott erőt Dzsenifernek, hogy új utat válasszon. 

Szempillaépítő tanfolyamra iratkozott, majd közösségi oldalán feltette a kérdést: örülnének-e az edelényiek egy szépségszalonnak. 

Meglepett, mennyi pozitív visszajelzést kaptam és nemcsak helyből, hanem Felvidékről is. Ekkor döntöttem el: belevágok.

Saját szépségszalon megnyitása Edelény központjában

Üzlethelyiséget keresett, és bár félt attól, hogy ha meglátják roma származását, visszalépnek, nem így történt. Megkapta a helyiséget, férjével közösen alakították át, és így született meg a Dzsenifer Eleganza Lashes. „A múltban sokszor elutasítottak, most viszont végre saját magamért dolgozom, és minden egyes vendégem erőt ad.” 

3. Nótár Mary: Borsod aranytorkú énekesnője

Gyermekkori kezdetek és első fellépések

Nótár Mary Taktaharkányból indult, zenei tehetsége azonban hamar megmutatkozott. 12 évesen már saját dalokat írt, és fellépett édesapjával. 

12 éves korom óta éjszakázom. Akkor kezdtem el fellépni, és onnantól önálló pénzkereső lettem.

 – mesélte a Palikék világa című műsorban.

sikeres borsodi roma: Nótár Mary
Nótár Mary borsodi romaként a kitartásra és alázatra esküszik Forrás: Facebook/Nótár Mary

Országos hírnév és díjak

Kezdetben esténként 5000 forintot kapott, de minden keresetét visszaforgatta saját fejlődésébe. „Soha nem herdáltam el a pénzt. Inkább vettem egy nagyobb szintetizátort, hangfalakat, mindig fejlesztettem magam.”

A siker titka: tudatos önfejlesztés és kitartás

Kitartásának köszönhetően hamar országos ismertségre tett szert: aranylemezek, toplistás dalok, televíziós szereplések követték egymást. A TV2 Sztárban sztár című műsorában 3. helyezést ért el, a Nagy Duettben pedig szintén a döntőig jutott. 

A borsodi roma énekesnő sikere Magyarországon és határon túl is töretlen. Ma is turnézik, koncertezik, és generációknak mutat példát. Zenéjében a roma gyökerek, a hagyományok és a modern hangzás is helyet kapnak.

Mit tanulhatunk a három borsodi roma tehetség történetekből?

  • A körülmények nem határozzák meg a jövőt. Lehet cigánysoron felnőni, de más útra lépni. 
  • A kudarc erőforrássá válhat. Alex, Dzsenifer és Mary is hátrányból indult, de a nehézségek erősebbé tették őket.
  • A tanulás és önfejlesztés kulcsfontosságú. Legyen az pék szakirodalom, szépségipari tanfolyam vagy zenei képzés.
  • A közösség támogatása érték. Család, barátok, mentorok nélkül sokkal nehezebb lenne.
  • A sikerhez nem kell nagy alaptőke – elég az elszántság és a kitartás.

Galamb Alex, Horváth Dzsenifer és Nótár Mary mind ugyanazt bizonyítják: a sikerhez vezető út nem könnyű, de mindenki számára nyitva áll. Nem az számít, honnan indulunk, hanem az, mennyire hiszünk magunkban, és mennyit teszünk meg álmainkért. Ahogy Alex fogalmazott: „Én az a pozitív példa leszek, aki adott magának egy esélyt.” A roma példaképek másokat is arra inspirálnak, hogy adjanak maguknak egy esélyt. 

