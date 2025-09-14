szeptember 14., vasárnap

2 órája

Ezt a napot várta minden borsodi! Ma este együtt szurkolhatunk büszkeségeinknek

Hét év után szerveződtek újra, hogy bajnokságon mérjék össze tudásukat. Elkezdődött a rendőrök női kézilabda Európa-bajnoksága. A csapatba két borsodi rendőrnőt is beválogattak, akikkel együtt szurkolhatunk ma este.

Együtt bíztathatjuk őket személyesen, de akár online is (A kép illusztráció)

Fotó: MW

Korábban beszámoltunk róla, hogy hét év kihagyás után idén újra megrendezi az USPE (Európai Rendőr Sportszövetség) a rendőrök női kézilabda Európa-bajnokságát. A magyar rendőrválogatottban borsodi rendőrnők is helyet kaptak.

borsodi rendőrnők a magyar rendőrválogatottban
A magyar rendőrválogatottal - melynek tagjai között borsodi rendőrnők is helyet kaptak - Balatonfüreden tudunk együtt szurkolni személyesen.
Forrás: Facebook / Magyar Rendőrség

Borsodi rendőrnők is a csapatban

Ábrahámi Kíra r. őrmester és Béres Eszter Fanni r. őrmester a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Mezőkeresztesi Rendőrőrs munkatársai is helyet kaptak a csapatban.

Vasárnap este összemérik tudásukat

„Szurkoljunk együtt a magyar csapatnak!

  •  Helyszín: Balatonfüred, Balaton Szabadidő és Konferencia Központ
  •  Időpont: 2025. szeptember 14. 18.00
  •  A belépés ingyenes!” 

- tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalán.

Ha mégsem tudsz elmenni, a linken is tudod követni a meccset itt.

