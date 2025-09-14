2 órája
Ezt a napot várta minden borsodi! Ma este együtt szurkolhatunk büszkeségeinknek
Hét év után szerveződtek újra, hogy bajnokságon mérjék össze tudásukat. Elkezdődött a rendőrök női kézilabda Európa-bajnoksága. A csapatba két borsodi rendőrnőt is beválogattak, akikkel együtt szurkolhatunk ma este.
Együtt bíztathatjuk őket személyesen, de akár online is (A kép illusztráció)
Fotó: MW
Korábban beszámoltunk róla, hogy hét év kihagyás után idén újra megrendezi az USPE (Európai Rendőr Sportszövetség) a rendőrök női kézilabda Európa-bajnokságát. A magyar rendőrválogatottban borsodi rendőrnők is helyet kaptak.
Borsodi rendőrnők is a csapatban
Ábrahámi Kíra r. őrmester és Béres Eszter Fanni r. őrmester a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Mezőkeresztesi Rendőrőrs munkatársai is helyet kaptak a csapatban.
Vasárnap este összemérik tudásukat
„Szurkoljunk együtt a magyar csapatnak!
- Helyszín: Balatonfüred, Balaton Szabadidő és Konferencia Központ
- Időpont: 2025. szeptember 14. 18.00
- A belépés ingyenes!”
- tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalán.
Ha mégsem tudsz elmenni, a linken is tudod követni a meccset itt.
