Ezt a napot várta minden borsodi! Ma este együtt szurkolhatunk büszkeségeinknek

Korábban beszámoltunk róla, hogy hét év kihagyás után idén újra megrendezi az USPE (Európai Rendőr Sportszövetség) a rendőrök női kézilabda Európa-bajnokságát. A magyar rendőrválogatottban borsodi rendőrnők is helyet kaptak.

A magyar rendőrválogatottal - melynek tagjai között borsodi rendőrnők is helyet kaptak - Balatonfüreden tudunk együtt szurkolni személyesen.

Forrás: Facebook / Magyar Rendőrség

Borsodi rendőrnők is a csapatban

Ábrahámi Kíra r. őrmester és Béres Eszter Fanni r. őrmester a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Mezőkeresztesi Rendőrőrs munkatársai is helyet kaptak a csapatban.

Vasárnap este összemérik tudásukat

„Szurkoljunk együtt a magyar csapatnak!

Helyszín: Balatonfüred, Balaton Szabadidő és Konferencia Központ

Időpont: 2025. szeptember 14. 18.00

A belépés ingyenes!”

- tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalán.

Ha mégsem tudsz elmenni, a linken is tudod követni a meccset itt.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!