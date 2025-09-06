Elhunyt a borsodi pedagógus

A borsodi település általános iskolája gyászolja a szeretett pedagógusát.

A borsodi Petőfi Sándor Általános Iskola közösségi oldalán tette közzé a szomorú hírt

Forrás: Petőfi Sándor Általános Iskola facebook

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy iskolánk matek - fizika szakos pedagógusa, mindenki Ancsa nénije hosszan tartó betegség után, 2025. 09. 04 - én elhunyt - írják a bejegyzésben, ami alatt már több százan nyilvánítottak részvétet.

A borsodi pedagógustól a következő sorokkal búcsúznak

"Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,

S nyugalmadat nem zavarja senki.

Életed elszállt, mint a virágillat

De emléked ragyog,

mint a fényes csillag."