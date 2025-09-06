szeptember 6., szombat

Gyász

56 perce

Elhunyt a borsodi pedagógus

Címkék#Ózd#pedagógus#elhunyt

Megható sorokkal búcsúznak pedagógusuktól. A borsodi iskola közösségi oldalán tette közzé a gyászhírt.

Boon.hu
Elhunyt a borsodi pedagógus

Iskolája gyászolja a borsodi pedagógust

Fotó: Shutterstock

A borsodi település általános iskolája gyászolja a szeretett pedagógusát.

borsodi
A borsodi Petőfi Sándor Általános Iskola közösségi oldalán tette közzé a szomorú hírt
Forrás: Petőfi Sándor Általános Iskola facebook 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy iskolánk matek - fizika szakos pedagógusa, mindenki Ancsa nénije hosszan tartó betegség után, 2025. 09. 04 - én elhunyt - írják a bejegyzésben, ami alatt már több százan nyilvánítottak részvétet.

A borsodi pedagógustól a következő sorokkal búcsúznak 

"Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,

 S nyugalmadat nem zavarja senki.

 Életed elszállt, mint a virágillat

 De emléked ragyog,

 mint a fényes csillag."

 

