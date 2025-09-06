Gyász
2 órája
Elhunyt a borsodi pedagógus
Megható sorokkal búcsúznak pedagógusuktól. A borsodi iskola közösségi oldalán tette közzé a gyászhírt.
Iskolája gyászolja a borsodi pedagógust
Fotó: Shutterstock
A borsodi település általános iskolája gyászolja a szeretett pedagógusát.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy iskolánk matek - fizika szakos pedagógusa, mindenki Ancsa nénije hosszan tartó betegség után, 2025. 09. 04 - én elhunyt - írják a bejegyzésben, ami alatt már több százan nyilvánítottak részvétet.
A borsodi pedagógustól a következő sorokkal búcsúznak
"Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat
De emléked ragyog,
mint a fényes csillag."
