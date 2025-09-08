19 perce
Többen figyelmeztették, hogy veszélyes a borsodi tó, mégis bevállalta az átúszását – tragédia lett a vége
Még 50 éves sem volt a szerencsétlenül járt férfi. Át akarta úszni a borsodi tavat, a barátai a partról nézték végig, ahogy elmerül.
Nem tudtak segíteni a szerencsétlen tragédiát elszenvedő borsodi férfin
Forrás: Neptun Mentőcsapat
Szeptember 6-án, szombat délután egy 49 éves ónodi lakos vesztette életét az Ónodi tónál, miután fürdőzés közben elsüllyedt a vízben. A férfit vasárnap a délelőtti órákban hozta felszínre a szintén borsodi Neptun Mentőcsapat. A TV2 új részleteket tudott meg az ügyben. A férfi át akarta úszni a tavat, noha a barátok többen figyelmeztették, hogy ne tegye, mert veszélyes. A partról nézték végig ahogy hirtelen eltűnik a vízben. Ők értesítették a mentőket és a katasztrófavédelmet. A részletes beszámolót korábbi cikkünkben elolvashatja.
