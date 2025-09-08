szeptember 8., hétfő

S a többi néma csend...

19 perce

Többen figyelmeztették, hogy veszélyes a borsodi tó, mégis bevállalta az átúszását – tragédia lett a vége

Címkék#Borsod#Neptun Mentőcsapat#VÉDA-kapu#tragédia#Taktaharkány

Még 50 éves sem volt a szerencsétlenül járt férfi. Át akarta úszni a borsodi tavat, a barátai a partról nézték végig, ahogy elmerül.

Boon.hu
Többen figyelmeztették, hogy veszélyes a borsodi tó, mégis bevállalta az átúszását – tragédia lett a vége

Nem tudtak segíteni a szerencsétlen tragédiát elszenvedő borsodi férfin

Forrás: Neptun Mentőcsapat

Szeptember 6-án, szombat délután egy 49 éves ónodi lakos vesztette életét az Ónodi tónál, miután fürdőzés közben elsüllyedt a vízben. A férfit vasárnap a délelőtti órákban hozta felszínre a szintén borsodi Neptun Mentőcsapat. A TV2 új részleteket tudott meg az ügyben. A férfi át akarta úszni a tavat, noha a barátok többen figyelmeztették, hogy ne tegye, mert veszélyes. A partról nézték végig ahogy hirtelen eltűnik a vízben. Ők értesítették a mentőket és a katasztrófavédelmet. A részletes beszámolót korábbi cikkünkben elolvashatja.

borsodi
A borsodi tónál történt a tragédia Forrás: Neptun Búvár Klub

Borsodi ez a szerencsétlen eset is

Megdöbbentő jelenetsor zajlott le hétfőn délelőtt a MÁV taktaharkányi vonalán. A helyszínen szerzett első információink szerint a jegyellenőrtől való félelmében és mert érvényes jegy nélkül utazott az adott szerelvényen, egy 10 év körüli gyerek úgy döntött, a mozgó vonat ablakán keresztül hagyja el a kocsit, ezt a MÁV-csoport később cáfolta. Mivel 14 éven aluli a fiú, így a szerelvényen díjmentesen utazhatott. A Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat (5112) csak Taktaharkányig közlekedett az ijesztő eset és baleset miatt. Részletek itt.

A "Nagy Testvér" mindent lát mostantól

A nemrégiben végrehajtott szigorítás után itt a második lépcső. Most már a VÉDA is figyeli a sofőrt és utasait is, a bírság pedig nem kis összeg. Mutatjuk, miről is van szó.

Ez a hír is Taktaharkányról szól

A Taktaharkány kiütéses győzelmet aratott. A labdarúgó vármegyei II. osztály Kelet csoport 3. fordulójában vasárnap négy mérkőzést rendeztek. A Taktaharkány fölényes, magabiztos sikert könyvelt el. Korábbi írásunkból kiderült mit mondott a csapat a sikeres nap után.

 

