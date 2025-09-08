Többen figyelmeztették, hogy veszélyes a borsodi tó, mégis bevállalta az átúszását – tragédia lett a vége

Borsodi ez a szerencsétlen eset is

Megdöbbentő jelenetsor zajlott le hétfőn délelőtt a MÁV taktaharkányi vonalán. A helyszínen szerzett első információink szerint a jegyellenőrtől való félelmében és mert érvényes jegy nélkül utazott az adott szerelvényen, egy 10 év körüli gyerek úgy döntött, a mozgó vonat ablakán keresztül hagyja el a kocsit, ezt a MÁV-csoport később cáfolta. Mivel 14 éven aluli a fiú, így a szerelvényen díjmentesen utazhatott. A Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat (5112) csak Taktaharkányig közlekedett az ijesztő eset és baleset miatt. Részletek itt.