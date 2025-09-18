2 órája
„Most akkor mit akartál?” – kérdezte a pultos. Garantáltan negatív élmények néhány borsodi kocsmában!
Hangos zene, verekedés, vállhúzogató pultos. Megnéztük, milyen élmények kötődnek egy borsodi kocsma negatív értékeléséhez.
Cifra vélemények is érkeznek néhány borsodi kocsma értékeléseként
Forrás: MW/A kép illusztráció
A Google és a mesterséges intelligencia is segített a kifejezetten helyi véleményoldalak, közösségek megtalálásában, ahonnan néhány tipikusnak mondható negatív borsodi kocsma tapasztalást kiemeltünk, mindezt természetesen név nélkül. Persze vannak visszatérő elemek, mint például a mellékhelyiség tisztasága, a higiénia, amit rendre kritizálnak adott vendéglátóhelyiségre vonatkozó hozzászólásokban. De nézzük meg, mit még?
A szolgáltatás pontatlansága / udvariatlanság a borsodi kocsma körképünk egyik kategóriája
A fiatal pultos nő egy paraszt
– szól az egyik tömör, de annál indulatosabb vélemény.
A pultos félrekeverte a rendelést, majd amikor szóltunk, gorombán visszakérdezett, hogy »most akkor mit akartál?« Végül nem kértünk semmit többet.
A zene olyan hangosan szólt, hogy beszélgetni sem lehetett – és amikor szóltunk, a DJ azt mondta: »ez a stílus.« Kiröhögték a kérésünket.
- írja egy másik vendég, egy másik kocsma vendégeként.
A mosdó visszatérő probléma és az állagmegóvásban sem jeleskedik minden vendéglátóhely
A kiszolgálás kedves volt, csak nagyon lassú. Sokat kellett várni. A mosdó kritikán aluli
- ez a két észrevétel sajnos sok helyi szórakozóhelyénél előkerül Borsodban.
Kedves kiszolgálás, az árak teljesen rendben vannak. A mellékhelyiségek viszont kritikán aluliak, ezzel lehetne kezdeni valamit!
Régi fényének árnyéka a hely. Az épületek le vannak pusztulva kicsit.
A vécé egyszerűen siralmas állapotban volt: sem papír, sem szappan, belül vizes, az alja tele volt hulladékkal. Többen inkább nem is mentek vissza, kint intézték el a dolgukat
Aránytalanul drága volt minden: kétszer akkora ár, mint máshol, de semmi extrát nem adott a hely – rondák az asztalok, rozoga székek
- olvasható egy vendég csalódott véleménye.
Borsodi kocsmáról lévén szó, azt hihetnénk, hogy a kiszolgálás gyorsasága nem elsődleges szempont, mivel általában baráti társasággal látogatjuk azt, vagy törzsvendégként ott futunk össze egy jó ismerőssel, egy haverral. Az is igaz viszont, hogy az ilyen presszók látogatásának egyik fő célja a szomjunk oltása, legyen szó bármilyen italról is. Talán ezért lehet az, hogy a lassúság is gyakori jelzője a negatív hangvételű hozzászólásoknak, amikből álljon itt egy:
A kiszolgálás lassú. Fél órát vártunk 1 teára 1 kávéra és egy vodkaszódára pedig nem volt csak harmadik osztályú a hely.
Van még egy kategória, amit több vélemény is említ, ez pedig a vendéglátó egység vezetése, az ott dolgozók szemlélete a vendégek kiszolgálásában. Talán mondani sem kell, hogy ezek a helyszínek nem olyan szlogenek, vagy mottók alapján szolgáltatnak, mint:
- 'a vendégnek mindig igaza van', vagy
- 'a vendég az első'.
Este fél 11-kor kezdődött a lökdösődés; az egyik vendég bepofozta a másikat, mire a személyzet csak nézte az egészet. Senki nem hívott rendőrt, mintha ez megszokott lenne
– fogalmaz az egyik vendég, ami őszintén szólva egyáltalán nem elképzelhetetlen fogatókönyv egy borsodi kocsmában.
Gyűjteményünknek nem az a célja, hogy adott talponállót lehúzzon, vagy pellengérre állítson, ezért nem nevezzük meg az adott szórakozóhelyet. Az viszont tanulságul szolgálhat, hogy mi az, amit az ilyen helyekre betérők minimum szolgáltatásként elvárnak. A kutatásunk során az is világossá vált, hogy ebben a hatalmas vármegyében a falvak kiskocsmáira vajmi kevés értékelés érkezik. Nyilván törzshelyei ezek a helyi lakosságnak és szinte családtagként integrálódnak a település hétköznapjaiba.
Az értékelések és negatív tapasztalatok írói zömében inkább a nagyvárosok, néhányuk kisvárosok ismert presszóira, kiskocsmáira vonatkoznak, ezeket nevesítik sokszor olyan vendégként, aki először – és feltételezhetően utoljára – jártak adott helyszínen.
