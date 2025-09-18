„Most akkor mit akartál?” – kérdezte a pultos. Garantáltan negatív élmények néhány borsodi kocsmában!

A mosdó visszatérő probléma és az állagmegóvásban sem jeleskedik minden vendéglátóhely

A kiszolgálás kedves volt, csak nagyon lassú. Sokat kellett várni. A mosdó kritikán aluli

- ez a két észrevétel sajnos sok helyi szórakozóhelyénél előkerül Borsodban.

Kedves kiszolgálás, az árak teljesen rendben vannak. A mellékhelyiségek viszont kritikán aluliak, ezzel lehetne kezdeni valamit!

Régi fényének árnyéka a hely. Az épületek le vannak pusztulva kicsit.

A vécé egyszerűen siralmas állapotban volt: sem papír, sem szappan, belül vizes, az alja tele volt hulladékkal. Többen inkább nem is mentek vissza, kint intézték el a dolgukat

Aránytalanul drága volt minden: kétszer akkora ár, mint máshol, de semmi extrát nem adott a hely – rondák az asztalok, rozoga székek

- olvasható egy vendég csalódott véleménye.

Borsodi kocsmáról lévén szó, azt hihetnénk, hogy a kiszolgálás gyorsasága nem elsődleges szempont, mivel általában baráti társasággal látogatjuk azt, vagy törzsvendégként ott futunk össze egy jó ismerőssel, egy haverral. Az is igaz viszont, hogy az ilyen presszók látogatásának egyik fő célja a szomjunk oltása, legyen szó bármilyen italról is. Talán ezért lehet az, hogy a lassúság is gyakori jelzője a negatív hangvételű hozzászólásoknak, amikből álljon itt egy:

A kiszolgálás lassú. Fél órát vártunk 1 teára 1 kávéra és egy vodkaszódára pedig nem volt csak harmadik osztályú a hely.

Van még egy kategória, amit több vélemény is említ, ez pedig a vendéglátó egység vezetése, az ott dolgozók szemlélete a vendégek kiszolgálásában. Talán mondani sem kell, hogy ezek a helyszínek nem olyan szlogenek, vagy mottók alapján szolgáltatnak, mint:

'a vendégnek mindig igaza van', vagy

'a vendég az első'.

Este fél 11-kor kezdődött a lökdösődés; az egyik vendég bepofozta a másikat, mire a személyzet csak nézte az egészet. Senki nem hívott rendőrt, mintha ez megszokott lenne

– fogalmaz az egyik vendég, ami őszintén szólva egyáltalán nem elképzelhetetlen fogatókönyv egy borsodi kocsmában.