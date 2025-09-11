szeptember 11., csütörtök

Szívfacsaró

1 órája

Az eltűnt személyt megtalálták, de már nem tudtak rajta segíteni

A késő esti órákban érkezett felkérés. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kért segítséget egy 22 éves borsodi férfi miatt, aki eltűnt otthonából.

Boon.hu
Az eltűnt személyt megtalálták, de már nem tudtak rajta segíteni

Forrás: WWF

A mezőcsáti fiatalember felkutatásához, aki otthonából ismeretlen helyre távozott, de az esti órákig nem tért haza, a Neptun Mentőcsapat kutyás egységéhez érkezett a felkérés az illetékes rendőrségtől. A kutatás 3 gépjárművel, 1 quaddal, 5 fővel és 3 területkereső kutyával történt a Neptun részéről. Információgyűjtés és a szakmai eligazítás után rövid időn belül megkezdtük a területkutatást, ami eredményre is vezetett. Az egyik keresőkutya, Kipi, a keresés megkezdése után rövid időn belül értékelhető jelzést adott. Az eltűnt borsodi férfit megtalálták, de már későn. A szívfacsaró részletekről korábbi cikkünkben olvashat.

borsodi férfi
Az eltűnt borsodi férfin már nem tudtak segíteni Forrás: WWF

Borsodi férfi és családapa vesztette életét a 39-es főúton

Tállya és Golop között egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze csütörtök reggel. A tragikus balesetet elszenvedő személyautó sofőrje, egy 40 év körüli férfi a kanyarban megcsúszott és keresztbe fordult, amikor egy kisteherautó az anyósülés felőli oldalról olyan erővel csapódott a gépjárműbe, hogy a karosszériát egészen a vezető ülésig felgyűrte. Fotóriporterünk a helyszínen járt. Amit látott, azt itt megtekintheti.

A borsodi város legrosszabb állapotú útját végre felújítják

Mindig jó hír, autósnak és gyalogosnak egyaránt, ha egy lerobbant állapotú útszakasz megújulhat. A borsodi város polgármestere jó híreket jelentett be. Már a szerződést is aláírták, így semmi akadálya nincs, hogy néhány héten belül a kivitelező átvegye az irányítást a szóban forgó útszakaszon. Ha többet szeretne tudni a részletekről, olvassa el erről szóló írásunkat.

Édesszájú? Akkor ezt nem akarja kihagyni!

Különleges torták, friss sütemények, díjnyertes fagylaltok és felejthetetlen gasztroélmények várnak Miskolctól Sárospatakig. Fedezd fel Borsod 5 legjobb cukrászdáját 2025-ben! Mutatjuk merre menjen, ha a legjobb süteményeket keresi.

