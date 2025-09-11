Az eltűnt személyt megtalálták, de már nem tudtak rajta segíteni

A mezőcsáti fiatalember felkutatásához, aki otthonából ismeretlen helyre távozott, de az esti órákig nem tért haza, a Neptun Mentőcsapat kutyás egységéhez érkezett a felkérés az illetékes rendőrségtől. A kutatás 3 gépjárművel, 1 quaddal, 5 fővel és 3 területkereső kutyával történt a Neptun részéről. Információgyűjtés és a szakmai eligazítás után rövid időn belül megkezdtük a területkutatást, ami eredményre is vezetett. Az egyik keresőkutya, Kipi, a keresés megkezdése után rövid időn belül értékelhető jelzést adott. Az eltűnt borsodi férfit megtalálták, de már későn. A szívfacsaró részletekről korábbi cikkünkben olvashat.

Az eltűnt borsodi férfin már nem tudtak segíteni Forrás: WWF