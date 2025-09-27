Döntött a tulajdonos: miskolci lakásba költözik a csodakert, már alakul a privát városi dzsungel - fotókkal!

Nagy Tamás úgy fogalmaz, hogy beleszületett a növények szeretetébe, mivel édesanyja is mutatós virágoskertet alkotott. Gyerekként, fiú létére, nem a játszótér vonzotta, mindig azt kérte szüleitől, hogy parkba menjenek, ahol virágokat, növényeket nézegethet. Aztán ahogy cseperedett, egyre komolyabban kezdett érdeklődni a különböző növényi fajok iránt, nem csak a helyileg fellelhető virágok vonzották, ha kiránduláson, vagy külföldi nyaraláson járt, igyekezett onnan is egy-egy tetszetős növény hajtását megszerezni, majd szaporítani. Valahogy így fejlődött mai formájára a borsodi csodakert.

A Damakon megalkotott borsodi csodakert egy részlete még a nyári napsütésben Forrás: Facebook/Nagy Tomi

A harmincas éveiben járó fiatalember a szülői házban, Damakon alkotta meg az egzotikus növényekkel teli tündérkertet. A banánpálma, a citrusfélék, vagy Tamás személyes kedvencei a buganvillák, magyar nevén murvafürt (Bougainvillea), egészen mostanáig lubickoltak a hosszú, forró nyári napsütésben és készen állnak arra, hogy a teleltetéshez szükséges kertrendezést elvégezze a hobbikertész.

A borsodi csodakert részben Miskolcra költözik

Nagy Tamás egy ideje már Miskolcon él, oda köti munkája és annak is idejét látta, hogy leváljon a szülői háztól, persze csak annyira, hogy a damaki kertet továbbra is művelhesse a hétvégeken. Persze ettől a hétköznapok kicsit szürkén telhetnének a nagyvárosi lakásban, de nem Tominál. Eltökélt szándéka ugyanis, hogy itt is megalkotja azt a színkavalkádot és azt a semmihez nem fogható atmoszférát és energiát, amit a növények adnak. Ennek érdekében már jó néhány fajt beköltöztetett a városi otthonába, a szobákba és az erkélyre is.