Döntött a tulajdonos: miskolci lakásba költözik a csodakert, már alakul a privát városi dzsungel - fotókkal!
Különleges fiatalemberrel beszélgettünk. A borsodi csodakert élete egyik fő műve, amit nagyon szeret és amire nagyon büszke.
Nagy Tamás úgy fogalmaz, hogy beleszületett a növények szeretetébe, mivel édesanyja is mutatós virágoskertet alkotott. Gyerekként, fiú létére, nem a játszótér vonzotta, mindig azt kérte szüleitől, hogy parkba menjenek, ahol virágokat, növényeket nézegethet. Aztán ahogy cseperedett, egyre komolyabban kezdett érdeklődni a különböző növényi fajok iránt, nem csak a helyileg fellelhető virágok vonzották, ha kiránduláson, vagy külföldi nyaraláson járt, igyekezett onnan is egy-egy tetszetős növény hajtását megszerezni, majd szaporítani. Valahogy így fejlődött mai formájára a borsodi csodakert.
A harmincas éveiben járó fiatalember a szülői házban, Damakon alkotta meg az egzotikus növényekkel teli tündérkertet. A banánpálma, a citrusfélék, vagy Tamás személyes kedvencei a buganvillák, magyar nevén murvafürt (Bougainvillea), egészen mostanáig lubickoltak a hosszú, forró nyári napsütésben és készen állnak arra, hogy a teleltetéshez szükséges kertrendezést elvégezze a hobbikertész.
A borsodi csodakert részben Miskolcra költözik
Nagy Tamás egy ideje már Miskolcon él, oda köti munkája és annak is idejét látta, hogy leváljon a szülői háztól, persze csak annyira, hogy a damaki kertet továbbra is művelhesse a hétvégeken. Persze ettől a hétköznapok kicsit szürkén telhetnének a nagyvárosi lakásban, de nem Tominál. Eltökélt szándéka ugyanis, hogy itt is megalkotja azt a színkavalkádot és azt a semmihez nem fogható atmoszférát és energiát, amit a növények adnak. Ennek érdekében már jó néhány fajt beköltöztetett a városi otthonába, a szobákba és az erkélyre is.
A mű még nincs teljesen készen, de állítása szerint aki belép hozzá, mindig azzal kezdi, hogy „úristen mennyi növényed van”. A tündérkert lakásverziója, a nagyvárosi dzsungel még készül Miskolcon, de mint minden műalkotáshoz, ehhez is idő kell.
A kertészkedés sokkal többet ad, mint szép növényeket
Nagy Tamás különleges örömöt érez, ha például egy-egy külföldről hozott faj túléli az áthelyezést, megmarad és szaporítható a damaki éghajlatban. Az is jó érzéssel tölti el, hogy hobbijának köszönhetően olyan emberekkel találkozik, akikkel más módon soha nem tette volna.
A kertészkedés, növények szeretete össze hozott több olyan emberrel is, akikkel mára szoros barátság alakult ki. Van több olyan barátom, akik messze laknak, mégis járunk egymáshoz, ha nem is gyakran, de legalább évente egyszer-kétszer. Nyilván, akik közelebb laknak vagy épp Miskolcon, velük gyakrabban. Nekem ez nagyon sokat ad, az ő barátságuk, szeretetük, a közös téma a kert, növények iránt való elkötelezettség össze köt minket.
A borsodi csodakert panelbe költözikFotók: Olvasó
A borsodi csodakert megálmodója és művelője a szüleinek is végtelenül hálás amiért segítenek, hiszen amióta elköltözött kiveszik aktívan a részüket a kert gondozásában.
