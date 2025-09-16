Megdöbbentő térkép mutatja, hol törik a legtöbb autó Borsodban! A lakóhelyed köztük van?

Ilyen tekintetben jól, jobban áll bizonyos más régiókhoz mérten Borsod-Abaúj-Zemplén. Nincs egyetlen utunk sem a legveszélyesebb szakaszok között az országos összehasonlításban. Merthogy oda a következők kerültek, mint ahol a legtöbb halálos baleset történik mostanában: a 52-es, 4-es, 51-es, valamint a 44-es és 10-es utak, továbbá az M5-ös autópálya (Bács-Kiskun, Tolna; Pest; Jász-Nagykun-Szolnok; Komárom-Esztergom megyék). Ez a hét a negatív rekorder: a KSH adatai szerint különösen nagy a balesetek száma a 2015–2024-es időszakban, különösképp a halálos baleseteké. Jelzett szakaszokat a szakmai értékelés is úgy nevezi: halálutak. A borsodi balesetek száma, szerencsére, nem indokolja a szereplést ebben a körben.

Borsodi balesetek: nincs mifelénk egyetlen „halálút” sem

Forrás: ksh.hu

A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, az Országos Rendőr-főkapitányság, azaz a Magyar Rendőrség adatain alapuló statisztika a 2015, illetve 2019 óta máig tartó időintervallumokban dolgozza fel a baleseti mérőszámokat. Az adatokat térképes formában is ábrázolják, így az is jól látható, milyen vármegyénk érintettsége a témában.

A webes formában publikált térképek nagyíthatóak, tehát egy-egy konkrét területre, útszakaszra is rá lehet keresni. Az évszámokat és egyéb jellemzőket külön-külön kapcsolhatóvá, azaz megmutathatóvá tették. A borsodi térképen az tűnik szembe, hogy – nem okozva meglepetést – a vármegyeszékhely területe és közvetlen környezete a legproblémásabb közlekedési helyszín. Ám amennyire szemmel kivehető az ilyesmi, mint ha kevésbé lenne „fényes folt” az apró piros pontokból Miskolc körül, mint a közeli nagyvárosok, Nyíregyháza és Debrecen esetében. A megyénk többi régióban e tekintetben jószerével „jelentéktelennek” tetszik Miskolchoz képest, ami ez esetben egyértelműen pozitívum.

Borsod-Abaúj-Zemplén baleseti helyszínei térképen ábrázolja, apró piros pontokkal (2019-2024) – bal oldalon Miskolc, a jobb szélen Nyíregyháza élénkebb foltjai

(a 88525-ös szám a teljes országra vonatkozik)

Forrás: ksh.hu

