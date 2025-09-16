1 órája
Megdöbbentő térkép mutatja, hol törik a legtöbb autó Borsodban! A lakóhelyed köztük van?
Az 52-es, a 4-es és az 51-es utak a legveszélyesebbek a rendőrségi statisztikák alapján. Aki rutinos közlekedő, kiszúrhatja: egyik sem megyénkbeli. Szerencsére a borsodi balesetek aránya nem indokolja, hogy a lista élére kerüljünk.
Ilyen tekintetben jól, jobban áll bizonyos más régiókhoz mérten Borsod-Abaúj-Zemplén. Nincs egyetlen utunk sem a legveszélyesebb szakaszok között az országos összehasonlításban. Merthogy oda a következők kerültek, mint ahol a legtöbb halálos baleset történik mostanában: a 52-es, 4-es, 51-es, valamint a 44-es és 10-es utak, továbbá az M5-ös autópálya (Bács-Kiskun, Tolna; Pest; Jász-Nagykun-Szolnok; Komárom-Esztergom megyék). Ez a hét a negatív rekorder: a KSH adatai szerint különösen nagy a balesetek száma a 2015–2024-es időszakban, különösképp a halálos baleseteké. Jelzett szakaszokat a szakmai értékelés is úgy nevezi: halálutak. A borsodi balesetek száma, szerencsére, nem indokolja a szereplést ebben a körben.
Borsodi balesetek: nincs mifelénk egyetlen „halálút” sem
A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, az Országos Rendőr-főkapitányság, azaz a Magyar Rendőrség adatain alapuló statisztika a 2015, illetve 2019 óta máig tartó időintervallumokban dolgozza fel a baleseti mérőszámokat. Az adatokat térképes formában is ábrázolják, így az is jól látható, milyen vármegyénk érintettsége a témában.
A webes formában publikált térképek nagyíthatóak, tehát egy-egy konkrét területre, útszakaszra is rá lehet keresni. Az évszámokat és egyéb jellemzőket külön-külön kapcsolhatóvá, azaz megmutathatóvá tették. A borsodi térképen az tűnik szembe, hogy – nem okozva meglepetést – a vármegyeszékhely területe és közvetlen környezete a legproblémásabb közlekedési helyszín. Ám amennyire szemmel kivehető az ilyesmi, mint ha kevésbé lenne „fényes folt” az apró piros pontokból Miskolc körül, mint a közeli nagyvárosok, Nyíregyháza és Debrecen esetében. A megyénk többi régióban e tekintetben jószerével „jelentéktelennek” tetszik Miskolchoz képest, ami ez esetben egyértelműen pozitívum.
A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos weboldalán „Személysérüléses közúti közlekedési balesetek” címszóval olyan grafikus összeállításokat készített, ami alapján ezek az összefüggések plasztikusan megmutathatók. Az adatok ábrázolását néhány eklatáns szöveges következtetéssel is illusztrálják.
Ezekből kiderül:
2024-ben Magyarországon 14 687 személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset volt. A legtöbb baleset péntekenként, a legkevesebb vasárnaponként történik. A hétköznapok reggel 7–8, valamint a délután 16–17 óra közötti periódusa számít kockázatosnak. Az év legveszélyesebb hónapja a július.
2024-ben 14 687 balesetből 844-et okoztak ittasan. Ez a szám 2018 óta évről évre folyamatosan csökkent, a visszaesés 2023-ról 2024-re 19 százalék volt, köszönhetően a hatásos rendőri intézkedéseknek. Az ittasan okozott balesetek száma a hétvégéken és a nyári hónapokban megemelkedik. Ittasan legtöbbször személygépkocsival okoztak balesetet (69 százalék) 2024-ben.
További érdekesség, hogy „egy hosszabb, csökkenő tendenciát mutató időszak után 2012 óta újra növekedni kezdett a balesetek száma egészen 2020-ig, a Covid19-járvány kezdetéig. A pandémia enyhülését és lezárulását követően a balesetek száma fokozatosan nőtt, azonban egyik évben sem haladta meg a 2019-es szintet.”
A közúti balesetekben meghaltak száma 1990-től kisebb-nagyobb kilengésektől eltekintve fokozatosan csökken. Átmeneti jelentős romlás 2002-ben történt a megemelt lakott területen kívüli sebességhatár hatására. Míg 1990-ben 2432, 2000-ben 1200, addig 2024-ben – köszönhetően a KRESZ módosításainak és a jogkövető közlekedési magatartás javulásának – mindösszesen 497 fő halt meg közúti balesetben.
Mindezeket követően a rendőrség részéről fontosnak tartották az idézett összeállítás olvasottságát is kihasználni, hogy megosszák legfontosabb tanácsukat a nagyérdeművel:
„Ha betartjuk a szabályokat, és használjuk a biztonsági eszközöket, sok balesetet megelőzhetünk. A cél közös: senki ne veszítse életét az utakon.”
A KSH-s térképek az alábbi linken találhatók meg.
Ezek a 2019–2024 között bekövetkezett, könnyű, súlyos és halálos kimenetű közúti baleseteket gyűjtötték össze és ábrázolják foltszerűen. A balesetet okozó szereplő típusa szerint leszűkíthető az adatbázis (amint ahogy évekre is), aszerint, hogy: motorkerékpár, személyautó, busz, teherkocsi, kerékpár, moped, gyalogos, roller vagy egyéb. A hat esztendőnyi statisztika összességében 88 525 balesetet tartalmaz, országos szinten számolva.
„Módszertan:
- Közlekedési baleset fogalmán olyan váratlan, nem szándékosan előidézett forgalmi eseményt értünk, amelynek következményeként haláleset, illetve személysérülés történt, vagy anyagi kár keletkezett.
- Halálos kimenetelű az a baleset, amelynél legalább egy személy a baleset helyszínén, illetve 30 napon belül meghal.
- Súlyos sérüléses az a baleset, amelynél legalább egy személy súlyosan, 8 napon túl gyógyulóan megsérült (csonttörés, kivéve az ujj-, a lábujj- és az orrtörés, vagy
vágott sebek, súlyos vérzés vagy ideg-, izom-, illetve ínsérülés, belső szervek sérülése, másod- vagy harmadfokú égési sérülések vagy a testfelület több mint 5 százalékát érintő égési sérülés), de haláleset nem történt.
- Könnyű sérüléses az a baleset, amelynél legalább egy személy könnyen, 8 napon belül gyógyulóan megsérült, de haláleset és súlyos sérülés nem történt.
- Ittasan okozott baleseteknél a balesetet okozó személy szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol jelenlétét, illetve annak mértékét véralkohol-vizsgálattal vagy hiteles légalkoholmérővel állapítják meg.
- Jogi háttér: a 2016. évi CLV. törvény a statisztikáról és a 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozásáról, valamint az Európai Unió 93/704/EK határozata.
- Az adatfelvétel teljes körű azokra a balesetekre, amikor rendőri intézkedés történik. A KSH felé a balesetek adatszolgáltatója az ORFK.”
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is több halálos baleset volt nemrég
Tragédia a 39-es főúton: egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze a 17-es kilométerszelvényénél, Tállya térségében csütörtök reggel. Egy ember életét vesztette.
