Európai szinten is úttörő beruházás várható Kazincbarcikán - így változik meg a jövő energiaellátása

Kazincbarcika, 2025. szeptember 10. – Európában is úttörőnek számító, modern, biztonságos és a környezetvédelmi elvárásoknak hosszú távon is mindenben megfelelő LFP (lítium-vas-foszfát) katódalapanyag-gyártó üzemet hoz létre kazincbarcikai telephelyén a BorsodChem. A tavaly 75 éves vegyipari óriáscég beruházásának köszönhetően egy világszinten is élenjáró technológiának helyet adva stratégiailag fontos, új funkciót kap a kazincbarcikai telephely egyik ikonikus épülete, a korábbi pétisóraktár. A több mint 50 új munkahelyet teremtő üzem egységes környezethasználati engedélykérelmét a napokban nyújtotta be a kormányhivatalhoz a vállalat.

Új, csúcstechnológiás üzemet épít a BorsodChem.

Fotó: Bujdos Tibor

Európai szinten úttörő LFP technológia Kazincbarcikán

A zöldenergia tárolása kulcskérdés egy valóban fenntartható jövő szempontjából. A BorsodChem 75 éves tudásának és tapasztalatának köszönhetően e szegmensnek is meghatározó szereplőjévé kíván válni, hogy megerősítse pozícióját a régió egyik legnagyobb munkáltatójaként és adófizetőjeként.

A BorsodChem ezért egy Európában úttörőnek számító, világszinten is élvonalbeli, biztonságos és a környezetvédelmi elvárásoknak hosszú távon is mindenben megfelelő LFP (lítium-vas-foszfát) katódalapanyag-gyártó üzemet hoz létre kazincbarcikai telephelyén. Európában ehhez hasonló technológiájú üzem egyelőre csak Németországban üzemel.

Évi 30 ezer tonna kapacitású üzemünket cégünk kazincbarcikai telephelyén, a korábbi pétisóraktárunkban alakítjuk ki. Így nincs szükség új területek bevonására az építkezéshez és stratégiailag fontos, új funkciót adhatunk egyik emblematikus épületünknek is. A beruházás eredményeként több mint 50 új munkahely jön létre. Ez is elősegíti, hogy megőrizzük pozíciónkat a régió egyik legnagyobb munkaadójaként. Egységes környezethasználati (IPPC) engedélykérelmünket nemrégiben nyújtottuk be a kormányhivatalhoz

– tájékoztat Kruppa László vezérigazgató.

Az LFP katódanyagnak jelentős szerepe van a zöld gazdasági átállásban: a megújuló energiatárolásra alkalmas különféle egységekbe kerülve gondoskodik a rendszerek zárt, biztonságos működéséről. Fokozott biztonságának, költséghatékonyságának és hosszú élettartamának köszönhetően az új generációt képviselő LFP-technológiát egyre többen használják energiatároló rendszerekben, fogyasztói elektronikában és a világ több vezető autógyártójának járműveiben is.