Európai szinten is úttörő beruházás várható Kazincbarcikán - így változik meg a jövő energiaellátása
Úttörő technológia Kazincbarcikán. A BorsodChem építi meg Európa legmodernebb LFP üzemét.
Kazincbarcika, 2025. szeptember 10. – Európában is úttörőnek számító, modern, biztonságos és a környezetvédelmi elvárásoknak hosszú távon is mindenben megfelelő LFP (lítium-vas-foszfát) katódalapanyag-gyártó üzemet hoz létre kazincbarcikai telephelyén a BorsodChem. A tavaly 75 éves vegyipari óriáscég beruházásának köszönhetően egy világszinten is élenjáró technológiának helyet adva stratégiailag fontos, új funkciót kap a kazincbarcikai telephely egyik ikonikus épülete, a korábbi pétisóraktár. A több mint 50 új munkahelyet teremtő üzem egységes környezethasználati engedélykérelmét a napokban nyújtotta be a kormányhivatalhoz a vállalat.
Európai szinten úttörő LFP technológia Kazincbarcikán
A zöldenergia tárolása kulcskérdés egy valóban fenntartható jövő szempontjából. A BorsodChem 75 éves tudásának és tapasztalatának köszönhetően e szegmensnek is meghatározó szereplőjévé kíván válni, hogy megerősítse pozícióját a régió egyik legnagyobb munkáltatójaként és adófizetőjeként.
A BorsodChem ezért egy Európában úttörőnek számító, világszinten is élvonalbeli, biztonságos és a környezetvédelmi elvárásoknak hosszú távon is mindenben megfelelő LFP (lítium-vas-foszfát) katódalapanyag-gyártó üzemet hoz létre kazincbarcikai telephelyén. Európában ehhez hasonló technológiájú üzem egyelőre csak Németországban üzemel.
Évi 30 ezer tonna kapacitású üzemünket cégünk kazincbarcikai telephelyén, a korábbi pétisóraktárunkban alakítjuk ki. Így nincs szükség új területek bevonására az építkezéshez és stratégiailag fontos, új funkciót adhatunk egyik emblematikus épületünknek is. A beruházás eredményeként több mint 50 új munkahely jön létre. Ez is elősegíti, hogy megőrizzük pozíciónkat a régió egyik legnagyobb munkaadójaként. Egységes környezethasználati (IPPC) engedélykérelmünket nemrégiben nyújtottuk be a kormányhivatalhoz
– tájékoztat Kruppa László vezérigazgató.
Az LFP katódanyagnak jelentős szerepe van a zöld gazdasági átállásban: a megújuló energiatárolásra alkalmas különféle egységekbe kerülve gondoskodik a rendszerek zárt, biztonságos működéséről. Fokozott biztonságának, költséghatékonyságának és hosszú élettartamának köszönhetően az új generációt képviselő LFP-technológiát egyre többen használják energiatároló rendszerekben, fogyasztói elektronikában és a világ több vezető autógyártójának járműveiben is.
Fenntartható, zárt és biztonságos gyártási folyamatot eredményez
Az anyag gyártási folyamata fenntartható, zárt és biztonságos. A felhasznált nyersanyag egy stabil vegyület, amely elsősorban vasból és lítiumból áll, nem robbanásveszélyes, nem gyúlékony és az emberi szervezetre nem mérgező. A feldolgozás egész folyamata egy teljesen zárt és teljesen automatizált rendszerben történik, így biztosítva, hogy az anyagok soha ne kerüljenek érintkezésbe a kezelőkkel. Az összes gyártóberendezés
megfelel a szigorú EU-szabványoknak, és széles körben alkalmazzák azokat más iparágakban is Európában.
Az LFP környezetbarát, nem gyúlékony, nem robbanásveszélyes, és nem tartalmaz oldószereket sem, ezért a beruházásnak nem lesz jelentős hatása a környezetre. A BorsodChem jelenleg is minden érvényben lévő, szigorú környezetvédelmi szabálynak, minden előírt biztonsági követelménynek megfelelve működik, ez az új üzem esetében is érvényesülni fog
– hangsúlyozza a vezérigazgató, Kruppa László.
A gyártási folyamat során nincs ellenőrizetlen kibocsátás. A technológia zárt, és a folyamatban csak szilárd alapanyagok vesznek részt. A gyártás során képződő por tartalmú levegőt és gázokat kétlépcsős porleválasztási eljárással szűrik. Az így kezelt levegő a kéményen keresztül távozik, a szabályozási határértékeknek való megfelelés rendszeres ellenőrzése mellett. A gyártási folyamatnak lényegében csak szilárd technológiai hulladéka van: kis mennyiségű, magas vastartalmú anyag, amelyet a használt csomagoló zsákokkal együtt szakcégeknek adnak át hulladékkezelésre.
Nem lesz hatással az ott élők környezetére
A beruházásnak tehát nem lesz számottevő hatása a környéken élők mindennapjaira: a gyártelep forgalma legfeljebb napi 20 kamionnal nő, és már az új tevékenység tervezése során is kiemelt figyelmet fordítanak a szigorú zajvédelmi határértékek betartására. Mivel a technológia nem igényel vizet, csupán a minimális laboratóriumi igény folytán bocsát ki elenyésző mennyiségű szennyvizet. Így nem nő érzékelhetően a BorsodChem vízfogyasztása, és a talajra, vagy talajvízre sem lesz hatással az LFP-üzem működése. A villamosenergia-fogyasztásban sem lesz számottevő változás.
Az LFP alapanyagok helyi előállítása jelentősen csökkenti az energiatároló rendszerek összköltségét. A gyorsan szaporodó megújuló energiaforrásokkal, például a napenergiával kombinálva ez a költségelőny lehetővé teszi a zöld energia hatékonyabb és megfizethetőbb betáplálását a hálózatba. Végső soron a háztartások profitálnak az alacsonyabb energiaköltségekből, mivel a helybeli LFP-előállítás nemcsak az ellátási lánc biztonságát növeli, hanem a megújuló energia megoldásokat is elérhetőbbé és gazdaságilag fenntarthatóbbá teszi.
A próbaüzem a tervek szerint 2026 végén kezdődik a létesítményben.
- tette közzé a BorsodChem közleményében.
