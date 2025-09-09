Most cserélne velünk egy fél ország: már ezért az egy dologért megéri Borsodban élni!

Pedig az. Ádám Ferenc története kellett ahhoz, hogy megszólítsa az embereket és sorra érkeznek a hozzászólások annak kapcsán, amit a Miskolc területén lévő kórházban átélt. Több százan érezték úgy, hogy valahogy kifejezik érzéseiket az esettel kapcsolatban. Bármennyire morbidnak is hangzik, sokan lennének ebben a kórházban betegek, ha Borsodban történik ilyen ellátás. Ha érdekli a részletes beszámoló és megismerné az emberek reakcióit, kattintson írásunkra.

Borsodban történik olyan, ami példát mutat az egész országnak Forrás: ME