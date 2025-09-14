szeptember 14., vasárnap

Fejlesztések

1 órája

Ömlik a pénz Borsodba

Címkék#Hepatitis A#Onga#fejlesztés#útépítés

Milliárdokról van szó. Évtizedek óta nem látott mértékű fejlesztés jön Borsod vármegyébe.

Boon.hu
Hamarosan eltűnhetnek a rossz állapotú útszakaszok?

Forrás: Magyar Közút

A közúthálózat helyzetének és fejlesztésének kérdésköre adta az egyik napirendi pontot a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat csütörtöki képviselő-testületi ülésén. Hogy mennyiből és mit terveznek fejleszteni? Olvassa el a boon.hu-n.

borsod
Tervezik a borsodi úthálózat felújítását
Forrás: Magyar Közút

Éljenek a borsodi éjszakák

Szórakozni vágyik? Összegyűjtöttünk néhány szórakozóhelyet a vármegyéből. Mindent ismeri?

Hazafelé azért legyen óvatos, főleg, ha Tiszaújvárosban jár. Hogy miért? Olvassa el alábbi cikkünkben.

A higiénia mindig fontos, de most aztán fokozottan

Sajnos közel ötszörösére nőtt a Hepatitis A betegek száma Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a gócpont Onga lehet, ahol már egy óvodát is bezártak, és több száz embert oltottak.

 

