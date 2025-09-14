1 órája
Ömlik a pénz Borsodba
Milliárdokról van szó. Évtizedek óta nem látott mértékű fejlesztés jön Borsod vármegyébe.
Hamarosan eltűnhetnek a rossz állapotú útszakaszok?
Forrás: Magyar Közút
A közúthálózat helyzetének és fejlesztésének kérdésköre adta az egyik napirendi pontot a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat csütörtöki képviselő-testületi ülésén. Hogy mennyiből és mit terveznek fejleszteni? Olvassa el a boon.hu-n.
Éljenek a borsodi éjszakák
Szórakozni vágyik? Összegyűjtöttünk néhány szórakozóhelyet a vármegyéből. Mindent ismeri?
Top szórakozóhelyek Borsodban: így buliznak Miskolcon, Ózdon és Kazincbarcikán!
Hazafelé azért legyen óvatos, főleg, ha Tiszaújvárosban jár. Hogy miért? Olvassa el alábbi cikkünkben.
Először azt hitte, csak beképzeli a dolgot - olyat tettek a borsodi lánnyal a sötétben, amitől napok múlva se tért magához
A higiénia mindig fontos, de most aztán fokozottan
Sajnos közel ötszörösére nőtt a Hepatitis A betegek száma Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a gócpont Onga lehet, ahol már egy óvodát is bezártak, és több száz embert oltottak.
Tombol a fertőző sárgaság egy borsodi városban, bezártak egy óvodát!