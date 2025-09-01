Borsod ízei és kincsei egy helyen: a vármegye legnagyobb vására érkezik Miskolcra!

Igazi íz- és élménykavalkád várja a látogatókat szeptember 4-én Miskolcon, a Szent István téren. A 9. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár idén hatvan kiállítót vonultat fel, akik a vármegye minden szegletéből érkeznek. A látogatók közvetlenül a gyártóktól vásárolhatják meg a helyben készült termékeket, miközben kóstolók, kézműves portékák, gyerekprogramok és interaktív bemutatók teszik felejthetetlenné a napot.

Borsod ízei egy helyen, a Vármegyei Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron

Borsodi ízek a Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron

A vásárban a vármegye valamennyi járása és tájegysége képviselteti magát, így a standokon igazi borsodi ízekkel találkozhatnak a látogatók. A kínálatban szerepelnek gyümölcsök, zöldségek, szörpök, lekvárok, zöldségkrémek, lecsók, befőttek, savanyúságok és házi tészták, de a helyben készült sütemények közül is lehet válogatni. A húsárut mozgó bolt kínálja, friss hentesárukkal várva az ínyenceket. A gasztronómiai élmények mellett egyedi textiláruk, dísz- és ajándéktárgyak, kosarak és bútorok színesítik a vásár választékát. A kiállítók számos akcióval és kóstolóval készülnek, a vásár mellett pedig színpadi és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A rendezvény így nemcsak piac, hanem közösségi élmény is, ahol minden korosztály talál magának kikapcsolódási lehetőséget.

Kóstolókkal várják a látogatókat

Közfoglalkoztatásból piaci sikerekig

A standokon nemcsak települések, hanem szociális szövetkezetek is bemutatkoznak, amelyek közfoglalkoztatási alapon szerveződtek. Sok olyan üzem működik ma a vármegyében – legyen az tésztakészítő, savanyító vagy varroda –, amely a közfoglalkoztatási programban indult, mára pedig éttermek és áruházláncok elismert beszállítójaként állít elő minőségi termékeket. A program több mint tíz éve van jelen a települések életében, és számos helyi kezdeményezésből nőtt ki sikeres vállalkozás.

Újdonság is lesz idén

Idén először a vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. és a Magyar Honvédség is saját standdal jelenik meg. Az érdeklődők játékos feladatokban, interaktív bemutatókban vehetnek részt, így testközelből ismerhetik meg a szervezetek munkáját. Emellett a kormányhivatal és a vármegyei önkormányzat információs pontjain az aktuális szolgáltatásokról, támogatási lehetőségekről és állásajánlatokról kaphatnak tájékoztatást a látogatók.