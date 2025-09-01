szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

25°
+25
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Seregszemle

47 perce

Borsod ízei és kincsei egy helyen: a vármegye legnagyobb vására érkezik Miskolcra!

Címkék#portéka#Miskolc#kincsei#stand

Szeptember 4-én Miskolc szívében a helyi ízek, kézműves portékák és színes programok kerülnek reflektorfénybe. Kilencedik alkalommal lesz vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár.

Boon.hu

Igazi íz- és élménykavalkád várja a látogatókat szeptember 4-én Miskolcon, a Szent István téren. A 9. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár idén hatvan kiállítót vonultat fel, akik a vármegye minden szegletéből érkeznek. A látogatók közvetlenül a gyártóktól vásárolhatják meg a helyben készült termékeket, miközben kóstolók, kézműves portékák, gyerekprogramok és interaktív bemutatók teszik felejthetetlenné a napot.

Borsod ízei és színei vonulnak fel Miskolcon.
Borsod ízei egy helyen, a Vármegyei Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron
Forrás: MW

Borsodi ízek a Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásáron

A vásárban a vármegye valamennyi járása és tájegysége képviselteti magát, így a standokon igazi borsodi ízekkel találkozhatnak a látogatók. A kínálatban szerepelnek gyümölcsök, zöldségek, szörpök, lekvárok, zöldségkrémek, lecsók, befőttek, savanyúságok és házi tészták, de a helyben készült sütemények közül is lehet válogatni. A húsárut mozgó bolt kínálja, friss hentesárukkal várva az ínyenceket. A gasztronómiai élmények mellett egyedi textiláruk, dísz- és ajándéktárgyak, kosarak és bútorok színesítik a vásár választékát. A kiállítók számos akcióval és kóstolóval készülnek, a vásár mellett pedig színpadi és gyermekprogramok várják az érdeklődőket. A rendezvény így nemcsak piac, hanem közösségi élmény is, ahol minden korosztály talál magának kikapcsolódási lehetőséget.

Kóstolókkal várják a látogatókat
Forrás: MW

Közfoglalkoztatásból piaci sikerekig

A standokon nemcsak települések, hanem szociális szövetkezetek is bemutatkoznak, amelyek közfoglalkoztatási alapon szerveződtek. Sok olyan üzem működik ma a vármegyében – legyen az tésztakészítő, savanyító vagy varroda –, amely a közfoglalkoztatási programban indult, mára pedig éttermek és áruházláncok elismert beszállítójaként állít elő minőségi termékeket. A program több mint tíz éve van jelen a települések életében, és számos helyi kezdeményezésből nőtt ki sikeres vállalkozás.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Újdonság is lesz idén

Idén először a vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. és a Magyar Honvédség is saját standdal jelenik meg. Az érdeklődők játékos feladatokban, interaktív bemutatókban vehetnek részt, így testközelből ismerhetik meg a szervezetek munkáját. Emellett a kormányhivatal és a vármegyei önkormányzat információs pontjain az aktuális szolgáltatásokról, támogatási lehetőségekről és állásajánlatokról kaphatnak tájékoztatást a látogatók.

Miskolc és a térség további híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu