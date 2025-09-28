35 perce
Négy góllal vert rá ellenfelére a zempléni csapat
Volt részvétnyilvánítás és megérdemelt győzelem is. A Borsod vármegyei másodosztály Kelet csoportjának 6. fordulójában szombaton három találkozót rendeztek meg.
Újabb nagyüzem a vármegyei II. osztályban. A Sárospatak négy góllal nyert hazai pályán. Arról, hogy hogyan teljesítettek a többiek szeptember utolsó hétvégéjén, a Borsod vármegyei másodosztály Kelet csoportjának 6. fordulójában itt írtunk részletesen.
