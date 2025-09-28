szeptember 28., vasárnap

Eseménydús hétvége

35 perce

Négy góllal vert rá ellenfelére a zempléni csapat

Címkék#vármegyei foci#Szinva-patak#édesség#horgászverseny

Volt részvétnyilvánítás és megérdemelt győzelem is. A Borsod vármegyei másodosztály Kelet csoportjának 6. fordulójában szombaton három találkozót rendeztek meg.

Boon.hu

Újabb nagyüzem a vármegyei II. osztályban. A Sárospatak négy góllal nyert hazai pályán. Arról, hogy hogyan teljesítettek a többiek szeptember utolsó hétvégéjén, a Borsod vármegyei másodosztály Kelet csoportjának 6. fordulójában itt írtunk részletesen.

borsod
Borsod és Zemplén is a foci hétvégéje volt Forrás: Facebook

Borsod szeptember utolsó hétvégéjén izgalmas fordulatokat tartogatott a sport terén

Ha egy csapat annyi helyzetet kihagy, mint mi ma az nem érdemel győzelmet. Azt, hogy ez az idézet kinek a szájából hangzott el és minek kapcsán mondta megtudhatja, ha erről szóló cikkünkre kattint.

A Szinva Örökség Kupa helyszíni közvetítése

Szombat délelőtt izgalmas hagyománynak hódoltak Miskolcon. A Szinva-patak egy részén pergető horgászverseny zajlott, a Szinva Örökség Kupa. Fotóriporterünk a helyszínen járt így kényképeken is videón is megörökítette a legizgalmasabb pillanatokat. 

