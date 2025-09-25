Rubint Réka Borsodból engedi el a nyár kezét szeptember utolsó hétvégéjén

Rubint Réka Alakreform edzésre invitál, de a Zanzibár rajongók is örülhetnek. Borsod hétvégi programjai között a légimentős társasjáték épp úgy helyet kap, mint a Szinva-takarítás, vagy éppen a Kutatók Éjszakája. A sportrajongók is örülhetnek, szombaton egész nap izgalmas összecsapásokat nézhetnek az Egyetemi Körcsarnokban, de a DVTK csapata is megküzd majd a Debrecennel. Íme a részletek!

Borsod hétvégi programjai között szerepel Rubint Réka egészségmegőrző eseménye is Forrás: Facebook/Rubint Réka

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft., az Országos Vérellátó Szolgálat és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány ötödik alkalommal szervezi meg a légimentős véradást. A különleges közösségi esemény célja, hogy minél több emberhez eljusson a véradás üzenetének fontossága. Felhívja a figyelmet az önkéntesség és a segítségnyújtás jelentőségére, és a légimentők nem mindennapi munkájára.

Szeptember 27-én, szombaton rendezik meg a Légimentők napját Miskolcon, a Szent István téren 10 órás kezdéssel. A hivatalos megnyitó után érkezik a mentőhelikopter egy látványos bemutatóval, majd a helyszínen marad délután 5 óráig, hacsak nem kap riasztást. A rendezvényen jelen lesznek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Baleset- és Bűnmegelőzési Bizottságok közlekedésbiztonsági és drogprevenciós előadásokkal és szimulátorokkal.

Délután bemutatják az „Air Trouble” elnevezésű légimentős társasjátékot,

fellép a Gézengúzok gyerekzenekar,

este pedig felvágják a „Légimentők tortáját”.

Tállyaiak és az odalátogatók figyelmébe

A Szent Vencel Szüreti Napokon 2025. szeptember 27-én 19:30-tól fellép a ZANZIBÁR Együttes! A program tartalmas, minőségi szórakozást nyújt minden korosztály számára, emellett lehetőséget biztosít egymás kultúrájának jobb megismerésére, a hagyományok és az értékek ápolására.

Helyszín: Promenád

A koncert ingyenes!

Tömegesen mozoghatunk

Rubint Réka sok szeretettel várja az érdeklődőket szeptember 27-én 10:00-kor Miskolcon, egy szuper Alakreform edzésre és motivációs előadásra.

Helyszín: Miskolci Egyetem, Rockwell Klub előtti park, Nagyszínpad

Kutatók Éjszakája Miskolcon is

A Miskolci Egyetem a Kutatók Éjszakáján izgalmas és közérthető formában mutatja be a tudomány világát, szeptember 26-án az Egyetemvárosban mintegy 130 tudománynépszerűsítő programmal várva az érdeklődőket.