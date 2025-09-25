36 perce
Rubint Réka Borsodból engedi el a nyár kezét szeptember utolsó hétvégéjén
Horgászverseny és mentőhelikopter bemutató. A skála igen széles, a szórakozni vágyóknak van miből válogatni Borsod hétvégi programjai között.
Rubint Réka mellett Kutatók Éjszakáját is tartanak Miskolcon
Rubint Réka Alakreform edzésre invitál, de a Zanzibár rajongók is örülhetnek. Borsod hétvégi programjai között a légimentős társasjáték épp úgy helyet kap, mint a Szinva-takarítás, vagy éppen a Kutatók Éjszakája. A sportrajongók is örülhetnek, szombaton egész nap izgalmas összecsapásokat nézhetnek az Egyetemi Körcsarnokban, de a DVTK csapata is megküzd majd a Debrecennel. Íme a részletek!
A Magyar Légimentő Nonprofit Kft., az Országos Vérellátó Szolgálat és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány ötödik alkalommal szervezi meg a légimentős véradást. A különleges közösségi esemény célja, hogy minél több emberhez eljusson a véradás üzenetének fontossága. Felhívja a figyelmet az önkéntesség és a segítségnyújtás jelentőségére, és a légimentők nem mindennapi munkájára.
Szeptember 27-én, szombaton rendezik meg a Légimentők napját Miskolcon, a Szent István téren 10 órás kezdéssel. A hivatalos megnyitó után érkezik a mentőhelikopter egy látványos bemutatóval, majd a helyszínen marad délután 5 óráig, hacsak nem kap riasztást. A rendezvényen jelen lesznek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Baleset- és Bűnmegelőzési Bizottságok közlekedésbiztonsági és drogprevenciós előadásokkal és szimulátorokkal.
- Délután bemutatják az „Air Trouble” elnevezésű légimentős társasjátékot,
- fellép a Gézengúzok gyerekzenekar,
- este pedig felvágják a „Légimentők tortáját”.
Tállyaiak és az odalátogatók figyelmébe
A Szent Vencel Szüreti Napokon 2025. szeptember 27-én 19:30-tól fellép a ZANZIBÁR Együttes! A program tartalmas, minőségi szórakozást nyújt minden korosztály számára, emellett lehetőséget biztosít egymás kultúrájának jobb megismerésére, a hagyományok és az értékek ápolására.
- Helyszín: Promenád
- A koncert ingyenes!
Tömegesen mozoghatunk
Rubint Réka sok szeretettel várja az érdeklődőket szeptember 27-én 10:00-kor Miskolcon, egy szuper Alakreform edzésre és motivációs előadásra.
Helyszín: Miskolci Egyetem, Rockwell Klub előtti park, Nagyszínpad
Kutatók Éjszakája Miskolcon is
A Miskolci Egyetem a Kutatók Éjszakáján izgalmas és közérthető formában mutatja be a tudomány világát, szeptember 26-án az Egyetemvárosban mintegy 130 tudománynépszerűsítő programmal várva az érdeklődőket.
A nap különlegessége a Kutatók Délelőttje, amelyet kifejezetten általános iskolások számára szerveznek.
Borsod hétvégi programjai között van, amelyik a stigmák ellen küzd
A Mások-Másképpen Alapítvány eseményén, a Zenepalotában várják az érdeklődőket Miskolcon, az ANTISTIGMA PROGRAM keretében, mellyel a mentális betegséggel kapcsolatos stigmákra szeretnék felhívni a figyelmet. Miskolc most először csatlakozik a Moravcsik Alapítvány által 2010-ben indított országos programhoz.
Az eszközök biztosítottak! Csak magadat vidd az alkotáshoz. Éjszakai baglyoknak is érdekes lehet, hogy 24 órás maratoni festésre szól a meghívás.Dátum és időpont: Szeptember 26. (szombat) 12:00 órától szeptember 27. (vasárnap) 12:00 óráig.
TeatRom 2025: öt település, öt nap, számtalan élmény
Idén szeptember 24–28. között a következő településeken találkozhatunk a TeatRom Utcaszínházi Fesztivállal:
- Borsodbóta – 09.24.
- Szendrőlád – 09.25.
- Sajókaza – 09.26.
- Rásonysápberencs – 09.27.
- Alsóvadász – 09.28.
A helyszínek nem csupán díszletek, hanem élő közösségi terek, ahol a helyiek magas színvonalú művészeten keresztül ismerhetik meg az egyetemes és a roma kultúra páratlan értékeit.
A hétvégén Szinva Örökség Napok Miskolcon
Szeptember 26-án pénteken a Magyar Tudományos Akadémia székházának dísztermében 16 órakor nyitják meg a Szinva Örökség Napokat, ahol népszerű ismeretterjesztő, vetített képes előadások hangzanak majd el az Avasi Műemlék Református Templom történetéről, a közelmúlt régészeti feltárásainak eredményéről, a Szentléleki pálos kolostor történetéről, a város egyedi épített örökségéről és egy különleges előadáson a II. világháborúban bombatalálatban súlyosan megsérült és ma már nem látható belvárosi zsinagóga történetéről.
Horgászverseny és Szinva-takarítás
Szeptember 27-én szombaton horgászverseny lesz a Szinván a miskolci közélet néhány kedvenc személyiségével, akik e sportnak hódolnak. A hagyományos programok közül az idén sem marad el a Szinva-takarítás. A számozott utcák közelében önkéntesek tisztítják majd a folyót.
Szeptember 28-án vasárnap az Avasi református műemlék templom ad otthont a IV. Szinva Örökség Napok ünnepi záróeseményének, melyen a méltán híres Miskolci Szimfonikus Zenekar Vivaldi és Mozart műveket játszik. Ezen az eseményen lesznek hallhatók Tóth-Szántai József polgármester és Hangóné Birtha Melinda református lelkipásztor ünnepi gondolatai.
A programokra a belépés ingyenes.
Termelői Piac Arnóton
Az Arnóti Termelői Piac szeptember 27-én várja a kincsvadászokat és az egészséges életmódra törekvőket a Weörös Sándor Általános Iskola udvarán délelőtt 10:00 órától, egészen 17:00 óráig.
A Sportrajongók sem maradnak esemény nélkül
- Szeptember 27-én, szombaton rendezik meg az Avas Kupa – XIX. Csordás József nemzetközi karate emlékversenyt az Egyetemi Körcsarnokban Miskolcon. A program délelőtt 10 órakor indul, de egész nap zajlanak a látványos bemutatók és összecsapások is.
- Ugyanezen a napon, délután 17:30-tól rendezik a DVTK-Debrecen NBI keleti rangadót a diósgyőri stadionban.
„Tokajt körbe, élményt örökre!”
Ezzel a mottóval várják a kerékpározás szerelmeseit egy vidám közös tekeréshez Tokajban, ahol a természet szépsége és a jó hangulat garantált. A 20 km-es bringatúra szeptember 27-én, szombaton indul a Fesztiválkatlanból. A sporteseményen több szerencsi csapat is indul. Részletek a plakáton.
