Programra fel!

36 perce

Rubint Réka Borsodból engedi el a nyár kezét szeptember utolsó hétvégéjén

Horgászverseny és mentőhelikopter bemutató. A skála igen széles, a szórakozni vágyóknak van miből válogatni Borsod hétvégi programjai között.

Boon.hu
Rubint Réka Borsodból engedi el a nyár kezét szeptember utolsó hétvégéjén

Rubint Réka mellett Kutatók Éjszakáját is tartanak Miskolcon

Forrás: Facebook/Rubint Réka

Rubint Réka Alakreform edzésre invitál, de a Zanzibár rajongók is örülhetnek. Borsod hétvégi programjai között a légimentős társasjáték épp úgy helyet kap, mint a Szinva-takarítás, vagy éppen a Kutatók Éjszakája. A sportrajongók is örülhetnek, szombaton egész nap izgalmas összecsapásokat nézhetnek az Egyetemi Körcsarnokban, de a DVTK csapata is megküzd majd a Debrecennel. Íme a részletek!

Borsod hétvégi programjai
Borsod hétvégi programjai között szerepel Rubint Réka egészségmegőrző eseménye is Forrás: Facebook/Rubint Réka

A Magyar Légimentő Nonprofit Kft., az Országos Vérellátó Szolgálat és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, valamint a Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány ötödik alkalommal szervezi meg a légimentős véradást. A különleges közösségi esemény célja, hogy minél több emberhez eljusson a véradás üzenetének fontossága. Felhívja a figyelmet az önkéntesség és a segítségnyújtás jelentőségére, és a légimentők nem mindennapi munkájára.

Szeptember 27-én, szombaton rendezik meg a Légimentők napját Miskolcon, a Szent István téren 10 órás kezdéssel. A hivatalos megnyitó után érkezik a mentőhelikopter egy látványos bemutatóval, majd a helyszínen marad délután 5 óráig, hacsak nem kap riasztást. A rendezvényen jelen lesznek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Baleset- és Bűnmegelőzési Bizottságok közlekedésbiztonsági és drogprevenciós előadásokkal és szimulátorokkal. 

  • Délután bemutatják az „Air Trouble” elnevezésű légimentős társasjátékot, 
  • fellép a Gézengúzok gyerekzenekar, 
  • este pedig felvágják a „Légimentők tortáját”.

Tállyaiak és az odalátogatók figyelmébe

A Szent Vencel Szüreti Napokon 2025. szeptember 27-én 19:30-tól fellép a ZANZIBÁR Együttes! A program tartalmas, minőségi szórakozást nyújt minden korosztály számára, emellett lehetőséget biztosít egymás kultúrájának jobb megismerésére, a hagyományok és az értékek ápolására.

  • Helyszín: Promenád
  • A koncert ingyenes!

Tömegesen mozoghatunk

Rubint Réka sok szeretettel várja az érdeklődőket szeptember 27-én 10:00-kor Miskolcon, egy szuper Alakreform edzésre és motivációs előadásra.

Helyszín: Miskolci Egyetem, Rockwell Klub előtti park, Nagyszínpad

Kutatók Éjszakája Miskolcon is

A Miskolci Egyetem a Kutatók Éjszakáján izgalmas és közérthető formában mutatja be a tudomány világát, szeptember 26-án az Egyetemvárosban mintegy 130 tudománynépszerűsítő programmal várva az érdeklődőket.

A nap különlegessége a Kutatók Délelőttje, amelyet kifejezetten általános iskolások számára szerveznek.

Borsod hétvégi programjai között van, amelyik a stigmák ellen küzd

A Mások-Másképpen Alapítvány eseményén, a Zenepalotában várják az érdeklődőket Miskolcon, az ANTISTIGMA PROGRAM keretében, mellyel a mentális betegséggel kapcsolatos stigmákra szeretnék felhívni a figyelmet. Miskolc most először csatlakozik a Moravcsik Alapítvány által 2010-ben indított országos programhoz.

Az eszközök biztosítottak! Csak magadat vidd az alkotáshoz. Éjszakai baglyoknak is érdekes lehet, hogy 24 órás maratoni festésre szól a meghívás.Dátum és időpont: Szeptember 26. (szombat) 12:00 órától szeptember 27. (vasárnap) 12:00 óráig.

TeatRom 2025: öt település, öt nap, számtalan élmény

Idén szeptember 24–28. között a következő településeken találkozhatunk a TeatRom Utcaszínházi Fesztivállal:

  • Borsodbóta – 09.24.
  • Szendrőlád – 09.25.
  • Sajókaza – 09.26.
  • Rásonysápberencs – 09.27.
  • Alsóvadász – 09.28.

A helyszínek nem csupán díszletek, hanem élő közösségi terek, ahol a helyiek magas színvonalú művészeten keresztül ismerhetik meg az egyetemes és a roma kultúra páratlan értékeit.

A hétvégén Szinva Örökség Napok Miskolcon

Szeptember 26-án pénteken a Magyar Tudományos Akadémia székházának dísztermében 16 órakor nyitják meg a Szinva Örökség Napokat, ahol népszerű ismeretterjesztő, vetített képes előadások hangzanak majd el az Avasi Műemlék Református Templom történetéről, a közelmúlt régészeti feltárásainak eredményéről, a Szentléleki pálos kolostor történetéről, a város egyedi épített örökségéről és egy különleges előadáson a II. világháborúban bombatalálatban súlyosan megsérült és ma már nem látható belvárosi zsinagóga történetéről.

Horgászverseny és Szinva-takarítás

Szeptember 27-én szombaton horgászverseny lesz a Szinván a miskolci közélet néhány kedvenc személyiségével, akik e sportnak hódolnak. A hagyományos programok közül az idén sem marad el a Szinva-takarítás. A számozott utcák közelében önkéntesek tisztítják majd a folyót.

Szeptember 28-án vasárnap az Avasi református műemlék templom ad otthont a IV. Szinva Örökség Napok ünnepi záróeseményének, melyen a méltán híres Miskolci Szimfonikus Zenekar Vivaldi és Mozart műveket játszik. Ezen az eseményen lesznek hallhatók Tóth-Szántai József polgármester és Hangóné Birtha Melinda református lelkipásztor ünnepi gondolatai.

A programokra a belépés ingyenes.

Termelői Piac Arnóton

Az Arnóti Termelői Piac szeptember 27-én várja a kincsvadászokat és az egészséges életmódra törekvőket a Weörös Sándor Általános Iskola udvarán délelőtt 10:00 órától, egészen 17:00 óráig.

A Sportrajongók sem maradnak esemény nélkül

  • Szeptember 27-én, szombaton rendezik meg az Avas Kupa – XIX. Csordás József nemzetközi karate emlékversenyt az Egyetemi Körcsarnokban Miskolcon. A program délelőtt 10 órakor indul, de egész nap zajlanak a látványos bemutatók és összecsapások is.
  • Ugyanezen a napon, délután 17:30-tól rendezik a DVTK-Debrecen NBI keleti rangadót a diósgyőri stadionban.

„Tokajt körbe, élményt örökre!”

Ezzel a mottóval várják a kerékpározás szerelmeseit egy vidám közös tekeréshez Tokajban, ahol a természet szépsége és a jó hangulat garantált. A 20 km-es bringatúra szeptember 27-én, szombaton indul a Fesztiválkatlanból. A sporteseményen több szerencsi csapat is indul. Részletek a plakáton.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.


  
