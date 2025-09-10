szeptember 10., szerda

Édes titkok

2 órája

Ezek Borsod legjobb cukrászdái 2025-ben – sokak kedvence a top 5-ben sincsen

Különleges torták, friss sütemények, díjnyertes fagylaltok és felejthetetlen gasztroélmények várnak Miskolctól Sárospatakig. Fedezd fel Borsod-Abaúj-Zemplén 5 legjobb cukrászdáját 2025-ben!

Boon.hu
Borsod édes titkai - az 5 legjobb cukrászda értékelések és vendégvélemények alapján

Borsod édes titkai - az 5 legjobb cukrászda értékelések és vendégvélemények alapján

Forrás: MW

Ha Borsodban jársz, és igazi édes élményekre vágysz, akkor jó helyen jársz! 2025-ben a gasztrotrendek egyre inkább a minőségi alapanyagok, a kézműves desszertek és a különleges cukrászati élmények felé mozdulnak. Összeállítottuk Borsod-Abaúj-Zemplén TOP 5 cukrászdája listáját, amit nemcsak a helyiek, hanem a gasztrobloggerek és Tripadvisor-vélemények alapján is a legjobbnak tartanak. 

Készülj fel: ezután nehéz lesz ellenállni a desszertek csábításának!

Borsod-Abaúj-Zemplén cukrászda
Kézműves sütemények és díjnyertes fagyik – TOP 5 cukrászda 2025 Borsod-Abaúj-Zemplénben 
Forrás: MW

Borsod-Abaúj-Zemplén megye gasztrotérképe évről évre izgalmasabb: a hagyományos cukrászdák mellett megjelentek az újhullámos, kézműves desszertműhelyek is.

Ez az 5 cukrászda 2025-ben hódítja meg Borsod-Abaúj-Zemplént

Kézműves torták, díjnyertes fagyik, ikonikus klasszikusok. Ha imádod a minőségi desszerteket, most megtalálod az új kedvencedet:

1. Balajti Cukrászda – Miskolctapolca édes birodalma

  • Cím: 3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 41/B.
  • Értékelés: 4.7 / 5 (Google, Tripadvisor, Szallas.hu)
    Miért imádják?
    A Balajti Cukrászda Miskolctapolca egyik legikonikusabb desszertszentélye. A vendégek imádják a kézműves tortákat, a frissen főzött kávét és a széles fagylaltválasztékot.
    2025-ben is tartják a magas színvonalat: modern, letisztult belső tér, udvarias kiszolgálás és mindenmentes desszertválaszték is elérhető. 
    Kihagyhatatlan ajánlat: Somlói revolúció – Balajti módra.

2. Kisgergely Cukrászda – A miskolci klasszikus

  • Cím: 3534 Miskolc, Nagy Lajos király útja 9.
  • Értékelés: 4.5 / 5 (Google, Tripadvisor)
    Miért szeretik?
    Ha miskolci vagy, biztosan jártál már a Kisgergelyben – de ha nem, itt az ideje! Ez a cukrászda évek óta tartja stabil helyét a város legkedveltebb édességlelőhelyei között.
    A házi krémes, a mákos guba torta és a főzött fagylaltok legendásak, de a modern desszertkínálatuk is mindig naprakész. 
    Pro tipp: Ha szeretnél helyet foglalni hétvégén, érdemes előre telefonálni, mert sokszor teltházas.

    3. Éden Cukrászda – A miskolci felfedezés
  • Cím: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 42.
  • Értékelés: 4.4 / 5 (Google, magyarvelemeny.com)
    Miért érdemes betérni?
    Az Éden Cukrászda a kézműves fagylaltok és torták Mekkája Miskolcon. Bár kisebb, mint a nagyobb nevek, a hely varázsa a családias hangulatban, a minőségi alapanyagokban és a különleges, szezonális süteményekben rejlik.
    Különlegességük, hogy minden héten új desszerttel rukkolnak elő – ezért mindig van miért visszajönni.
    Kihagyhatatlan ajánlat: Pisztáciás sajttorta és a levendulás macaron.

    4. Heitzmann Cukrászda – Sárospatak legendája
  • Cím: 3950 Sárospatak, Táncsics Mihály utca 9
  • Értékelés: 4.6 / 5 (Tripadvisor, Google)
    Mitől különleges?
    A Heitzmann a Sárospataki vár közelében található, és már régóta a helyiek és a turisták kedvence. Az egyik legnagyobb vonzereje a híres Kardinális-sütemény, amit a gasztroblogok is rendre kiemelnek.
    A nyári szezonban több mint 30 féle fagylaltot kínálnak, de a téli időszakban a házi bejgli és a forró csokoládé teszi igazán kihagyhatatlanná. 
     

5. Hanna Cukrászda – Tarcal édes ékszerdoboza

  • Cím: 3915 Tarcal, Fő utca 73
  • Értékelés: 4.5 / 5 (Google, magyarvelemeny.com)
    Miért különleges?

A Hanna Cukrászda Tarcal kis ékszerdoboza, ahol minden sütemény kézzel készül, szeretettel és odafigyeléssel.
A borsodi borvidék közelében található, így a borturisták körében is kifejezetten népszerű. Az almás-karamellás torta és a házi gesztenyepüré itt igazi közönségkedvenc.

A Balajti, a Kisgergely és a Heitzmann ma már ikonikus nevek, de az Éden és a Hanna is bizonyítják, hogy nem kell Budapestre utazni egy tökéletes süteményélményért, Borsod-Abaúj-Zemplén cukrászdái is varázslatosan édes élményt kínálnak. 

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség vár a boon.hu portálon.

 

