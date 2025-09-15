54 perce
„Nem a futball a legfontosabb” – Bölöni László vallomása
Egy film, ami bemutatja egy erdélyi magyar legenda történetét, aki a Ceausescu-korszakból Európa futballcsúcsáig jutott. A miskolci CineFesten tartott premier után Bölöni Lászlóval beszélgettünk arról, miért „nem a futball a legfontosabb.”
Az erdélyi legendával beszélgettünk a premier után
Fotó: Takács Joci
„Nem a futball a legfontosabb” – hangzik el a Bölöni – Az erdélyi legenda című film elején Bölöni Lászlótól. Ez a mondat végigkíséri az egész történetet, amelyben egy fiú sorsa bontakozik ki a Ceausescu-korszak Romániájából indulva Európa legnagyobb stadionjaiig. A film nemcsak egy sportpályafutásról szól, hanem küzdelmekről, döntésekről, családról és veszteségről. Ahogyan Szabó Attila – a film egyik rendezője – fogalmazott, ez nem egy sportfilm, ez egy emberi történet.
Bölöni László: az ember a legenda mögött
A film tizenkét országon, ötven városon át követi Bölöni László életét. Az erdélyi magyar fiúból Európa egyik legjobb futballistája, majd edzője lett, Cristiano Ronaldo és számos világsztár felfedezője. A CineFesten tartott miskolci premier után már nemcsak a filmről, hanem a saját életéről is beszélt. A bemutató után az egyik rendezővel is beszélgettünk. Hogy neki milyen élmény volt Bölönivel forgatni? Olvassa el alábbi cikkünkben.
Két dolog, amiről nehéz beszélni
Két dologról nagyon nehezen tudok beszélni: a szüleimről és a hovatartozásomról
– vallotta be a futball-legenda. Édesapja egy futballmeccsen kapott agyvérzést, miközben őt nézte játszani.
Ez olyan fájdalom, ami örökre ott marad bennem.
Édesanyja pedig deportálást, nehéz munkát, szövetkezeti éveket élt túl, mégis talpig ember maradt és felnevelte gyermekeit. Éppen a CineFest zárónapján ünnepelték a 101. születésnapját.
Bölöni - az erdélyi legenda a CineFestenFotók: Takács József
Ha nem a futball, akkor mi az, ami igazán fontos?
Az interjú során többször visszatért arra, hogy számára a legfontosabb dolgok nem a pályán, hanem az élet hétköznapi pillanataiban történtek. Felidézte, hogyan segített egy apának, aki gyógyszert szeretett volna gyermekének, vagy hogyan próbált közbenjárni egy leukémiás kisfiú útleveléért, hogy Magyarországon gyógykezelhessék – de mire sikerült, a gyermek meghalt.
Egy gyermek élete, egy szerencse, egy segítség – ezek a legfontosabb dolgok” Ezekhez képest egy kupa felemelése szép ugyan, de eltörpül.
Mindennapi emberség
A filmben megjelenik egy beteg kisfiú története, akit a szülei a kórházban hagytak és a futballista nagy rajongója volt. Bölöni László akkoriban, amikor hazatért, mindig ugyanazt a kört járta végig: megnézte a feleségét a színházban, elment a lányáért az óvodába, és utána beugrott Jancsikához a kórházba. A Jancsikáról szóló rész talán a film egyik legerősebb jelenete, amellett, amikor Bölöni arról beszél, hogy hol keres magának sírhelyet. Ahogyan a rendező nyilatkozta a premier utáni interjúban, ez a film valóban több szálon fut.
A futball szép, de nem minden
A futball szép és jó, én annak szenteltem az életemet, de a legnagyobb dolog számomra mégis a lányom
– hangsúlyozta. Ezek a mondatok teszik igazán emberközelivé a legendát. Nemcsak a pályán alkotott maradandót, hanem a magánéletben is próbált helytállni, miközben sokat volt távol.
A nagy dolgok az életben így jönnek, egyik napról a másikra, nem is sejtjük előre, hogy mi lesz belőlük életünk legfontosabb pillanata
Azt pedig, hogy mi a siker titka, nagyon egyszerűen megfogalmazta.
Ha piszok nagy tehetsége van valakinek, akkor sikerülni fog, de ha ezt alátámasztja odaadással, akkor nagyon messzire lehet jutni. Ez teszi a különbséget a jó és a nagyon jó, a nagyon jó és az egészen kivételes között.
A Bölöni – Az erdélyi legenda című film novembertől látható a magyar mozikban.
- Rendező: Szabó Attila, Kollarik Tamás
- Producer: Novák Tamás
- Vágó: Antal Szabolcs
