„Nem a futball a legfontosabb” – Bölöni László vallomása

„Nem a futball a legfontosabb” – hangzik el a Bölöni – Az erdélyi legenda című film elején Bölöni Lászlótól. Ez a mondat végigkíséri az egész történetet, amelyben egy fiú sorsa bontakozik ki a Ceausescu-korszak Romániájából indulva Európa legnagyobb stadionjaiig. A film nemcsak egy sportpályafutásról szól, hanem küzdelmekről, döntésekről, családról és veszteségről. Ahogyan Szabó Attila – a film egyik rendezője – fogalmazott, ez nem egy sportfilm, ez egy emberi történet.

Bölöni László Miskolcon járt és mindenkit elvarázsolt közvetlenségével

Fotó: Takács Joci

Bölöni László: az ember a legenda mögött

A film tizenkét országon, ötven városon át követi Bölöni László életét. Az erdélyi magyar fiúból Európa egyik legjobb futballistája, majd edzője lett, Cristiano Ronaldo és számos világsztár felfedezője. A CineFesten tartott miskolci premier után már nemcsak a filmről, hanem a saját életéről is beszélt. A bemutató után az egyik rendezővel is beszélgettünk. Hogy neki milyen élmény volt Bölönivel forgatni? Olvassa el alábbi cikkünkben.