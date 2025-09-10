2 órája
Ki bírja tovább? Aludttejivó verseny és Kerozin koncert a História-völgy kapujában
Hamarosan újra az aludttej kerül a középpontba Boldván. Szeptember 19–20-án jön a 12. Boldvai Aludttej Fesztivál. Két nap, amikor a főzőversenyektől a néptáncig, a lovagi játékoktól a motoros felvonuláson át a Kerozin koncertig mindenki megtalálhatja a számítását.
Egy hétvége, amikor minden a aludttejről szól
A 12. Boldvai Aludttej Fesztivál szeptember 19-én, pénteken kezdődik ünnepélyes megnyitóval, ahol Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és Szabóné Tóth J. Judit polgármester köszöntik a vendégeket. A hangulatot a Császta Néptáncegyüttes alapozza meg, majd felszalagozzák a vándorzászlót és emléklapokat is átadnak. 17 órától nyílik a „Ahol a Sajó kanyarog – értékek útján Boldvától Felsőzsolcáig” című kiállítás, amit az „Itt születtem…” hungarikum kulturális műsor követ, fiatal tehetségekkel és a Dalárda Egylettel. Az est zárásaként Szécsi Viktória és Vizi Viktor zenés műsora szól majd a Monostor téren.
Szombaton minden út Boldva felé vezet
Szeptember 20-án délelőtt 10 órakor kezdődik az „Ízek imája” főzőverseny. A zsűri tagjai, Csetneki László gasztronómus és Ihos József humorista gondoskodnak a derűs hangulatról.
A fesztivál hivatalos étele a boldvai serpenyős krumpli kolbásszal és nokedlivel.
Közben a Lakodáré zenekar húzza a talpalávalót. 12 és 15 óra között a Bajvívó Lovagok Egyesülete tart interaktív bemutatót: páncélcsattogás, kardcsörgések és középkori játékok várják a kicsiket és nagyokat.
Színpadi programok szombaton
12:00 Települések köszöntése
13:00 Bajvívó bemutató
13:45 A főzőverseny eredményhirdetése, díjátadó
14:45 „Megalszik a szádban” – vetélkedő Cukor Bohóccal
15:00 Garagulya műsora
15:45 Óvodások fellépése
16:00 Kossuth Gergő sanzonjai
16:45 Ovis motoros felvonulás a Zilizi Vasparipásokkal és Cukor Bohóccal
17:15 Az elmaradhatatlan aludttejivő verseny
18:00 Kerozin zenekar
19:00 DJ Szathmáry és Szakos Andi bulija
Egész napos programok minden korosztálynak
A 12. Boldvai Aludttej Fesztivál nem csak a színpadi fellépésekről szól. Egész nap ugrálóvár, arcfestés, lufihajtogató, kézműves foglalkozás, helyi termékek vására, Boldva-túra, valamint rengeteg játék – cukorgyágyú, lézerharc, szelfibox, guruló 4D, katonai bemutató, körhinta – várja a látogatókat a História-völgy kapujaként is ismert településen, Boldván.
