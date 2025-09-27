szeptember 27., szombat

Biztos jövő épül Nyékládházán

Címkék#nyékládháza#bölcsőde bővítés#Tállai András

A város legkisebb lakói számára készült a legújabb beruházás. Régi álom vált valóra, elkészült az új bölcsőde Nyékládházán.

Tavaly az alapkövet tettük le, ma pedig már egy vadonatúj bölcsőde várja a legkisebbeket Nyékládházán - osztotta meg közösségi oldalán Tállai András, a térség országgyűlési képviselője pénteken. Új épülettel bővült a bölcsőde Nyékládházán.

bölcsőde nyékládházán
Elkészült az új bölcsőde Nyékládházán Forrás: FB

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz támogatásával a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda és Bölcsőde bővült: egy új, modern épület jött létre, amely két csoportszobában összesen 24 gyermek számára biztosít helyet, közvetlenül az óvoda és a már meglévő bölcsőde mellett. Emellett egy új óvodai csoportszoba is épült 60 m²-en, fedett terasszal és vizesblokkokkal, amelyben 25 kisgyermek kap majd helyet. 

Ez a beruházás egyaránt erősíti Nyékládháza jelenét és jövőjét – hiszen ahol a gyermekekre fordítunk figyelmet, ott erős közösség és biztos jövő épül – hangsúlyozta a képviselő. Az átadáson Tóth Balázs, a település polgármestere is részt vett.

 

