Minibölcsődét avattak Karcsán

Karcsa, a dinamikusan fejlődő település, mostantól pedig a helyi óvodai szolgáltatást minibölcsőde is kiegészíti. A család az első! - írta posztjában Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 5. számú választókerületének elnöke.

Minibölcsőde átadása Karcsán

Forrás: Facebook

