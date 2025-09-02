Ünnep
Minibölcsődét avattak Karcsán
Munkahelyeket és több férőhelyet teremtettek. Karcsán felavatták az új minibölcsőde épületét.
Karcsa, a dinamikusan fejlődő település, mostantól pedig a helyi óvodai szolgáltatást minibölcsőde is kiegészíti. A család az első! - írta posztjában Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 5. számú választókerületének elnöke.
Az új bölcsődével 5 új munkahelyet teremtettek és 14 férőhelyet a gyermekek számára, ezért pedig a karcsaiak is nagyon hálásak.
