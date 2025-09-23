szeptember 23., kedd

Kínai modell

2 órája

Telt házas autóipari Drive Brunchot rendeztek Miskolcon

Címkék#autóipari klaszter#Bokik#klaszter

A kínai modell volt a középpontban. Második alkalommal szervezte meg ugyanis szeptember 23-án kedden a BOKIK égisze alatt működő Észak-magyarországi Autóipari Klaszter (NOHAC) Drive Brunch elnevezésű rendezvényét.

Boon.hu
Telt házas autóipari Drive Brunchot rendeztek Miskolcon

A BOKIK rendezvénye a szakmai párbeszédnek is teret adott

Forrás: BOKIK

A BOKIK rendezvényén a fókuszban ezúttal az állt, hogyan jelennek meg a különbözőségek és a szinergiák a munka világában a kínai modell tükrében, különös tekintettel az autóipari együttműködésekre.

BOKIK
Panelbeszélgetéssel zárt a BOKIK rendezvénye
Forrás: BOKIK

A BOKIK rendezvénye a szakmai párbeszédnek is teret adott

A vendégeket Fükő László, a NOHAC elnöke köszöntötte, kiemelte, a rendezvény célja, hogy platformot teremtsen a régió autóipari szereplői számára a szakmai párbeszédre, új kapcsolatok építésére és a közös gondolkodásra. Az előadások sorát a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézetének képviselői, Dr. Bihariné Kalászdi Beáta és Yang Yang indították, akik a magyar–kínai interkulturális hasonlóságok és különbségek bemutatásával alapozták meg a szakmai diskurzust.

A Halms épülő gyára is téma volt

A debreceni Halms Hungary Kft. HR & Legal Managere, Dr. Kovács Norbert arról beszélt, hogyan formálhatják közösen a jövőt a magyar és kínai munkavállalók a kulturális szinergiák mentén. Emellett megosztotta a jelenlévőkkel az aktuális tudnivalókat a Halms Miskolcon épülő gyáráról.

Az üzleti kultúra is szóba került

Györki Renátó, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kínai üzletfejlesztési követe a kínai üzleti kultúra alapjairól beszélt, majd a guanxi (személyes kapcsolatok és hálózatok) jelentőségét, az etikett és az interkulturális hídépítés gyakorlatát ismertette. Az előadások sorát Szilágyi Balázs zárta. A Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. (CATL) közügyekért felelős vezetője bemutatta a világ egyik vezető akkumulátorgyártóját.

Panelbeszélgetéssel zárt a rendezvény

A délelőtt panelbeszélgetéssel fejeződött be, amelyen a térség meghatározó vállalatainak vezetői – köztük a Bosch, a CATL, a S.E.G.A és a Halms Hungary képviselői – vitatták meg az együttműködés lehetőségeit és kihívásait a kínai modell fényében.

A Drive Brunch ismét bebizonyította, hogy a kamara autóipari klaszterének rendezvényei olyan találkozási pontokat jelentenek, ahol az autóipar szereplői első kézből kaphatnak betekintést a globális trendekbe, és párbeszédet folytathatnak a keleti és nyugati modellek közötti együttműködés lehetőségeiről.

 

