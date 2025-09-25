Energetikai lakossági fórumot tartottak Bőcsön - képekkel

Először a házigazdának Nagy Lászlónak, Bőcs polgármesterének mondott köszönetet megnyitó beszédében dr. Koncz Zsófia a térség országgyűlési képviselője, családokért felelős államtitkár.

Bőcs településen teltházas érdeklődés a lakossági fórum iránt

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az államtitkár köszöntette a szakértőket, Czepek Gábort az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettesét, az MVM igazgatóságának elnökét, Hortay Olivért a Századvég üzletág-és kutatóintézeti igazgatóját és Tóth Mátét energiajogászt, egyetemi oktatót, majd kitért arra, hogy a lakossági fórum az energetikai kérdésekre igyekszik választ adni.

Bőcs lakossága közérthető válaszokat kaphatott

Czepek Gábor az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese beszédében hangsúlyozta, céljuk hogy a fórumon a minden családot érintő energetikai témákról beszéljenek.

Szeretnénk annak a kihívásnak eleget tenni, hogy bonyolult dolgokról geopilitikai helyzetekről, energiahordozókról megpróbáljunk közérthetően beszélni, úgy hogy az követhető is legyen. Azért vagyunk itt, hogy Önök úgy álljanak fel, hogy még ha nem is értenek egyet, de értsék amit mondunk és reményeim szerint azzal az érzéssel távoznak majd, hogy akik ezek foglalkoznak a magyar kormányzatban, azok értenek hozzá. Ez a mai nap küldetése

- vezette fel a fórumot a miniszterhelyettes.