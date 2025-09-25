szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

12°
+19
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fórum

1 órája

Energetikai lakossági fórumot tartottak Bőcsön - képekkel

Címkék#Bőcs#Energiaügyi Minisztérium#Századvég#MVM

A településről és a környékről érkezők az országunkat érintő energetikai kérdésekre kaphattak szakértő válaszokat. Bőcs faluháza adott otthont annak a fórumnak, amely szinte teltházzal zajlott.

Boon.hu
Energetikai lakossági fórumot tartottak Bőcsön - képekkel

Hortay Olivér a Századvég üzletág-és kutatóintézeti igazgatója, Czepek Gábor az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, az MVM igazgatóságának elnöke és Tóth Máté energiajogász, egyetemi oktató válaszolt a kérdésekre

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Először a házigazdának Nagy Lászlónak, Bőcs polgármesterének mondott köszönetet megnyitó beszédében dr. Koncz Zsófia a térség országgyűlési képviselője, családokért felelős államtitkár.

Bőcs
Bőcs településen teltházas érdeklődés a lakossági fórum iránt 
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az államtitkár köszöntette a szakértőket, Czepek Gábort az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettesét, az MVM igazgatóságának elnökét, Hortay Olivért a Századvég üzletág-és kutatóintézeti igazgatóját és Tóth Mátét energiajogászt, egyetemi oktatót, majd kitért arra, hogy a lakossági fórum az energetikai kérdésekre igyekszik választ adni.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Bőcs lakossága közérthető válaszokat kaphatott 

 Czepek Gábor az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese beszédében hangsúlyozta, céljuk hogy a fórumon a minden családot érintő energetikai témákról beszéljenek. 

Szeretnénk annak a kihívásnak eleget tenni, hogy  bonyolult dolgokról geopilitikai helyzetekről, energiahordozókról megpróbáljunk közérthetően beszélni, úgy hogy az követhető is legyen. Azért vagyunk itt, hogy Önök úgy álljanak fel, hogy még ha nem is értenek egyet, de értsék amit mondunk és reményeim szerint azzal az érzéssel távoznak majd, hogy akik ezek foglalkoznak a magyar kormányzatban, azok értenek hozzá. Ez a mai nap küldetése 

- vezette fel a fórumot a miniszterhelyettes. 

Energetikai lakossági fórum Bőcsön

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A program további részében párbeszédre is sor került, hiszen a lakosság számára a kérdezés lehetősége is adott volt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu