A BMX szakág magyar versenyzőket juttatna Miskolcról is az olimpiára - képekkel, videóval

Országos kerékpárversenyt rendeztek vasárnap délután az egykori kohászati csavargyár, azaz a mai Factory Aréna sportközpontjában. A BMX-biciklisek erőpróbáján a szakág három tucatnyi versenyzője mérte össze tudását, több kategóriában.

BMX-biciklisek a Factory-beli bajnokságon

Fotó: Vajda János

BMX-biciklik a Factory Aréna versenypályáján

A debreceni illetőségű Debex Shop csapata volt a vasárnapi miskolci verseny szervezője. Vígh Tamás versenyigazgató a Boon.hu-nak elmondta, céljuk a stabil versenyrendszer kiépítése az országban, közvetetten pedig nem más, mint kijutni magyar versenyzőkkel a következő olimpiára, olimpiákra. Tudnivaló, hogy a BMX már kétszer szerepelt olimpián, egyelőre magyar szereplők nélkül. Ennek tekintetében pedig az utánpótlás kérdését különösen fontosnak nevezte a sportvezető, mondván, ha nem is a következő, de az azutáni világversenyre (2028: Los Angeles / 2032: Brisbane) feltehetőleg és remélhetőleg már olyan magyar sportoló(k) fog(nak) kijutni, akik ma még fiatalok, utánpótláskorúak. Ezért is fontos szegmense volt a miskolci eseménynek, hogy a bevetett kategóriákon kívül „open/have fun” címszó alatt amatőrök, kezdők, olyan fiatal (gyerek) korú BMX-esek is versenyre kelhettek, akiknek még nincs ez irányú tapasztalata, de most megszerezheti. A legfiatalabb nevező egyébként 7 éves volt vasárnap a Factoryban. A helyszínek tekintetében – utalva rá, hogy a Factory nagyon fontos e téren, számon tartják az országban – Vígh Tamás ugyancsak fontos célnak nevezte a kerékpáros instrastruktúra mielőbbi fejlesztését.