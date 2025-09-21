szeptember 22., hétfő

boon.hu video

6 órája

A BMX szakág magyar versenyzőket juttatna Miskolcról is az olimpiára - képekkel, videóval

Címkék#boon video#olimpiai szereplés#biciklis#utánpótlás#bmx#Factory Aréna#olimpia#országos bajnokság#kerékpár#verseny

Megtelt ezen a vasárnapon is a Factory extrémsport-csarnok. A BMX-biciklisek vették birtokba, országos versenyük megrendezése keretében.

Boon.hu

Országos kerékpárversenyt rendeztek vasárnap délután az egykori kohászati csavargyár, azaz a mai Factory Aréna sportközpontjában. A BMX-biciklisek erőpróbáján a szakág három tucatnyi versenyzője mérte össze tudását, több kategóriában.

BMX-bicikli
BMX-biciklisek a Factory-beli bajnokságon
Fotó: Vajda János

BMX-biciklik a Factory Aréna versenypályáján

A debreceni illetőségű Debex Shop csapata volt a vasárnapi miskolci verseny szervezője. Vígh Tamás versenyigazgató a Boon.hu-nak elmondta, céljuk a stabil versenyrendszer kiépítése az országban, közvetetten pedig nem más, mint kijutni magyar versenyzőkkel a következő olimpiára, olimpiákra. Tudnivaló, hogy a BMX már kétszer szerepelt olimpián, egyelőre magyar szereplők nélkül. Ennek tekintetében pedig az utánpótlás kérdését különösen fontosnak nevezte a sportvezető, mondván, ha nem is a következő, de az azutáni világversenyre (2028: Los Angeles / 2032: Brisbane) feltehetőleg és remélhetőleg már olyan magyar sportoló(k) fog(nak) kijutni, akik ma még fiatalok, utánpótláskorúak. Ezért is fontos szegmense volt a miskolci eseménynek, hogy a bevetett kategóriákon kívül „open/have fun” címszó alatt amatőrök, kezdők, olyan fiatal (gyerek) korú BMX-esek is versenyre kelhettek, akiknek még nincs ez irányú tapasztalata, de most megszerezheti. A legfiatalabb nevező egyébként 7 éves volt vasárnap a Factoryban. A helyszínek tekintetében – utalva rá, hogy a Factory nagyon fontos e téren, számon tartják az országban – Vígh Tamás ugyancsak fontos célnak nevezte a kerékpáros instrastruktúra mielőbbi fejlesztését.

BMX országos bajnokság a Factory Arénában 09.21.

Fotók: Vajda János
  • „A BMX (Bicycle Moto-Cross, a B a kerékpárt, az M a motort és az X a kettő keresztezését jelöli) a motokrossz alapjaira épülő, de 20"-os kerekeket használó kerékpáros sportág, amely az 1960-as évek végén fejlődött ki.
  • Mivel ezek a kerékpárok viszonylag kicsik, a BMX-esek hamar rájöttek, hogy ezzel nem csak versenyezni lehet, így alakult ki a freestyle és annak különböző ágai, amit először a saját maguk szórakoztatására, később a közönség szórakoztatására csinálták.
  • Magyarországon Veszprémben alakult az első BMX cross sportegyesület 1988-ban. Az első pálya felavatása után sorra alakultak az ország különböző pontjain az újabb egyesületek: Harkán, Kecskeméten, Hódmezővásárhelyen, Sopronban, Szombathelyen, Gyöngyösön, Győrben, Pápán, Gencsapátiban, építettek pályát Budapesten is. A klubok megalakulását azonnal követte a Magyar BMX Cross és Triál Szövetség megalakulása 1991. augusztus 12-én.
  • 1990-ben rendezték az első nem hivatalos országos bajnoki versenysorozatot, mely nyolcfordulós volt.
  • 1992-ben Magyarországon, Csillebércen a későbbi, majd mára megszűnt NormaParkban rendezték meg a freestyle-világbajnokságot.
  • 2008-ban a BMX cross bemutatkozott a pekingi olimpiai játékokon.
  • 2020-tól a freestyle BMX is részese az olimpiai játékoknak.” (forrás)
bmx017
Több kategóriában
Fotó: Vajda János

 

