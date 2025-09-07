BMW-k lepik el a borsodi települést hamarosan

BMW találkozó Bogácson

Délelőtt a már megszokott programokkal várják az érdeklődőket. Lesz felnitartás, kipufogó hangnyomás mérés, autószépségverseny és autós limbó.

Később, 15 órakor kezdetét veszi a felvonulás az Alabástrom Panziótól a cserépfalui Remete Étteremig, majd onnan vissza Bogácsra.

Idén először vesz részt a programon a helyi Szafari busz, úgyhogy aki nem szeretne autózni, annak lehetősége van ezzel utazni.

Este eredményhirdetések és tombolahúzás színesíti a napot.