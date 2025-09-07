43 perce
BMW-k lepik el a borsodi települést hamarosan
Újra várja az autók szerelmeseit Bogács. Ismét megrendezik a BMW találkozót, ezúttal már a huszonkilencedik alkalommal.
Szeptember huszadikán, szombaton kilenc órától immár huszonkilencedik alkalommal rendezik meg a BMW Találkozót Bogácson. A helyszín az Alabástrom Panzió, ahol szállást is lehet foglalni az eseményre.
BMW találkozó Bogácson
Délelőtt a már megszokott programokkal várják az érdeklődőket. Lesz felnitartás, kipufogó hangnyomás mérés, autószépségverseny és autós limbó.
Később, 15 órakor kezdetét veszi a felvonulás az Alabástrom Panziótól a cserépfalui Remete Étteremig, majd onnan vissza Bogácsra.
Idén először vesz részt a programon a helyi Szafari busz, úgyhogy aki nem szeretne autózni, annak lehetősége van ezzel utazni.
Este eredményhirdetések és tombolahúzás színesíti a napot.
