Szintet lépett a magyar VÉDA, új dologért büntetnek a kamerák – ezt sok autós be fogja nézni
Nem csupán a pénztárcánknak árthat, ha feledékenyek vagyunk. A biztonsági öv használatának elmulasztása szigorú büntetést von maga után, és akár súlyosabb következményekkel is járhat.
Ne csak azért használjuk, hogy elkerüljük a bírságot!
Szeptember 18-tól keményen büntetik azt, ha nem kötjük be a biztonsági övet az autóban. Ha a VÉDA kamerák rögzítik, hogy akár a sofőr, akár az utasai nem használják, a jármű üzembentartóját veszik elő és nincs menekvés. Ugyanakkor ne ez legyen a fő szempont, amikor kocsiba ülünk, hanem a biztonság! És hogy milyen távolságból látnak a kamerák és mekkora a bírság? Alábbi cikkünkben elolvashatja.
Eddig vakon voltak a kamerák, de ennek vége: a VÉDA már ezért a hibáért is szórja a csekkeket
Ha bekötöttük a biztonsági övet, irány a legolcsóbb benzinkút!
Hétről hétre megosztjuk olvasóinkkal az üzemanyagárak változásait, hogy tudják, mikor és hová a legérdemesebb tankolni menni. Nem volt ez máshogy az elmúlt héten sem.
Eltűnt egy férfi egy borsodi településen, így találták meg
Eltűnt egy idős, hejőkeresztúri idős férfi az elmúlt hét végén. A Neptun Búvár Klub Mentőcsapata és a Kutyákkal az Életért Alapítvány önkéntesei csatlakoztak a kereséshez kilenc fővel és hét mentőkutyával. A sikeres kutatás részleteit olvassák el a boon.hu-n.
Megtörtént a baj Borsodban, hét kutyával érkeztek mentőcsapatok a helyszínre
Lecsapott a NAV Borsodban
Olyan gazdasági társaságra csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága, amely kisgépek és azok alkatrészeinek kereskedelméről kiállított fiktív számlákkal csökkentette a fizetendő áfát. A számlázási láncolat tevékenységének megszakítása érdekében a pénzügyi nyomozók a NAV Bevetési Igazgatóságával együttműködve 22 helyszínen csaptak le.
Kisgépek, nagy bukta – lecsapott a NAV a cégre, amelynél nemcsak a számlákkal volt a gond (videó)
A cserbenhagyásnak következménye van
Egy nő szeptember 17-én reggel a 26-os főúton, Sajóbábony felől Miskolc irányába közlekedett autójával. A külső sávba történő besorolás közben nem adta meg az elsőbbséget a szabályosan közlekedő járműnek. Az ütközést elkerülni próbáló sofőr félrerántotta a kormányt, kocsija a padkára futott, kisodródott, majd nekiütközött egy másik autónak. A balesetet előidéző nő nem állt meg a helyszínen, és nem nyújtott segítséget. A következményekről alábbi cikkünkben olvashat.
Medve jár Miskolcon, de mit tegyünk, ha szembejön?
Miskolc Pereces városrészében medve kóborolt a helyiek szerint, erről szóltak a hírek az elmúlt időszakban. Szakértő öntött tiszta vizet a pohárba. Mit tehetünk, ha szembejön a medve?
A medve nem akar embert ölni, de van, ami kifejezetten ingerli, ne tedd!
Egy elhagyott horgászcucc okozott halált
Nem is gondolnánk, hogy egy elhagyott damil tragédiát okozhat, pedig ez történt Borsodban. Olvassa el a Mályi Madármentők történetét.
„Hal helyett halál”: elképesztő helyen okozott tragédiát a borsodi pecás cucca
Bezár egy népszerű étterem, meglepő oka van!
Szeptember végén elköszön egy közkedvelt vendéglátóhely. Nem mindennapi azonban az étterem bezárásának oka. A Gurmé BBQ&Grill új helyen, sőt, új városban folytatja. Hogy hol? Alábbi cikkükből megtudhatja.
Döbbenetes állapotban van a Lázbérci víztározó
Már egyszer beszámoltunk arról, hogy iszonyatos módon apad a Lázbérci víztározó. A helyzet azóta tovább romlott, friss fotókat talál a jelenlegi állapotokról ebben a cikkben.
Ha elveszünk két méternyi vizet, hová lesz a tó?! Mutatjuk, mi maradt mára
Csaló kézre kerítésében kérik a lakosság segítségét
A tiszaújvárosi rendőrök ismeretlen csaló azonosításához kérik az állampolgárok segítségét. Hogy mi történt? Olvassa el a boon.hu-n!
Lehet, hogy reggel előtted állt a boltban! Durva, mit tett, nagy erőkkel keresik a borsodi rendőrök
