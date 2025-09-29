Szintet lépett a magyar VÉDA, új dologért büntetnek a kamerák – ezt sok autós be fogja nézni

Szeptember 18-tól keményen büntetik azt, ha nem kötjük be a biztonsági övet az autóban. Ha a VÉDA kamerák rögzítik, hogy akár a sofőr, akár az utasai nem használják, a jármű üzembentartóját veszik elő és nincs menekvés. Ugyanakkor ne ez legyen a fő szempont, amikor kocsiba ülünk, hanem a biztonság! És hogy milyen távolságból látnak a kamerák és mekkora a bírság? Alábbi cikkünkben elolvashatja.

A VÉDA is figyeli ezentúl a biztonsági öv használatát

Fotó: Vida Marton Peter / Forrás: MW