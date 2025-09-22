2 órája
Eddig vakon voltak a kamerák, de ennek vége: a VÉDA már ezért a hibáért is szórja a csekkeket
Nemcsak a pénztárcánk bánja, ha nem használjuk. Most már szigorúbban büntetik, ha nem kötjük be a biztonsági övet, de rosszabb is történhet.
Szeptember 18-tól keményen büntetik azt, ha nem kötjük be a biztonsági övet az autóban. Ha a VÉDA kamerák rögzítik, hogy akár a sofőr, akár az utasai nem használják, a jármű üzembentartóját veszik elő és nincs menekvés. Ugyanakkor ne ez legyen a fő szempont, amikor kocsiba ülünk, hanem a biztonság!
Az új jogszabály
Ahogyan arról korábban is beszámoltunk, július 5-én lépett életbe az új jogszabály, amely arról szól, hogy most már a jármű sofőrje felelős a biztonsági öv használatának betartásáért és betartatásáért. Ez lényegében azt jelenti, hogy ha az utas nincs bekötve, akkor a jármű üzembentartóját veszik elő és őt büntetik meg a szabályszegésért.
Szeptembertől azt is látja a kamera, amit eddig nem – jönnek a többszázezres bírságok
Újabb szigorítás a biztonsági öv használatát illetően
Szeptember 18-tól már a VÉDA is figyeli a biztonsági öv használatát és keményen bünteti annak elmulasztását. Ha a kamera rögzíti, hogy a sofőr vagy az utasai nincsenek bekötve, összesen akár 360 ezer forint bírságot is össze lehet szedni abban az esetben, ha 5-en ülnek az autóban, senki nincs bekötve és három különböző úttípuson is készül felvétel.
A bírság lakott területen belül 20 forint, lakott területen kívül 30 ezer forint, autóúton vagy autópályán pedig 40 ezer forint.
Nem a bírságtól kell félni
Az új szabály célja egyértelmű. Magyarországon a halálos kimenetelű közlekedési balesetek egyik legfőbb oka a biztonsági öv használatának elmulasztása. Mivel az autógyártók biztonsági szempontból gyakorlatilag mindent az övre építenek, annak mellőzése okozhatja akár azt is, hogy a légzsák is sérülést okoz nyíláskor, vagy nem nyílik ki.
A biztonsági öv életet ment
Dániában egy Haderslev melletti autópályán, egy régi Škodával már 10 órája úton voltunk. Egyszer csak rám tört az érzés, hogy be kéne kapcsolni a biztonsági övet. Tizenöt perc múlva balesetet szenvedtünk. Lassan mentünk a külső sávban és egy kamion hátulról nekünk jött. Ha nem kötöm be az övet, akkor valószínűleg kirepülök a szélvédőn. A célt sosem értük el, a kocsi totálkáros lett. Egy-két hónapig nem ültem autóba, azóta pedig akkor is bekötöm magam, ha 20 métert gurulok. Ha az ember átél egy ilyen balesetet, megtanulja, hogy mire érdemes figyelni
– mesélte Nagy Péter, miskolci sofőr.
Néhány éve történt, hogy utasként ültem az autóban az anyósülésen egy kolléga mellett. A Corvin és az Uitz utca kereszteződésén haladtunk át a Vörösmarty utca felől (Stop táblás kereszteződés, a lámpa nem működött), amikor az elsőbbségadást elmulasztva oldalól belénk hajtottak. A telefon a fülemnél volt, amikor berobbant az ablak. Én be voltam kötve, a sofőr nem. Az autó pörgött a levegőben, ő kirepült az ablakon. Amikor kimásztam az autóból, láttam, hogy a kollégám feje az autó alatt van. Próbáltam leemelni, de a bordáim eltörtek, nem bírtam. Túlélte, de maradandó sérüléseket szenvedett
- mesélte Kovács Attila, taxisofőr.
