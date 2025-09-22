Eddig vakon voltak a kamerák, de ennek vége: a VÉDA már ezért a hibáért is szórja a csekkeket

Szeptember 18-tól keményen büntetik azt, ha nem kötjük be a biztonsági övet az autóban. Ha a VÉDA kamerák rögzítik, hogy akár a sofőr, akár az utasai nem használják, a jármű üzembentartóját veszik elő és nincs menekvés. Ugyanakkor ne ez legyen a fő szempont, amikor kocsiba ülünk, hanem a biztonság!

Már a VÉDA is figyeli a biztonsági öv használatát

Fotó: Vida Marton Péter

Az új jogszabály

Ahogyan arról korábban is beszámoltunk, július 5-én lépett életbe az új jogszabály, amely arról szól, hogy most már a jármű sofőrje felelős a biztonsági öv használatának betartásáért és betartatásáért. Ez lényegében azt jelenti, hogy ha az utas nincs bekötve, akkor a jármű üzembentartóját veszik elő és őt büntetik meg a szabályszegésért.