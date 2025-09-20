Fontos program
8 órája
Összegyűltek a rendőrök a sátoraljaújhelyi főtéren
Biztonság napja Sátoraljaújhelyen – ezt a programot tartották meg szerdán.
A Biztonság Hete országos programsorozat részeként a rendőrkapitányság baleset- és bűnmegelőzési szakemberei játékos programokkal várták a gyerekeket a városban – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldala.
A gyerekek játék közben ismerkedhettek meg a közlekedés szabályaival, volt
- KRESZ-teszt,
- kerékpáros akadálypálya
- és ajándékok a résztvevőknek.
Safe Party
Csütörtökön rendezték meg a Safe Party elnevezésű programot is a Biztonság Hete alkalmából. A rendőrség ezzel is a biztonságos közlekedésre hívta fel a figyelmet.
