Fontos program

8 órája

Összegyűltek a rendőrök a sátoraljaújhelyi főtéren

Biztonság napja Sátoraljaújhelyen – ezt a programot tartották meg szerdán.

A Biztonság Hete országos programsorozat részeként a rendőrkapitányság baleset- és bűnmegelőzési szakemberei játékos programokkal várták a gyerekeket a városban – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldala.

Biztonság napja Sátoraljaújhelyen
Biztonság napja Sátoraljaújhelyen
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

A gyerekek játék közben ismerkedhettek meg a közlekedés szabályaival, volt

  • KRESZ-teszt,
  • kerékpáros akadálypálya
  • és ajándékok a résztvevőknek.

Safe Party

Csütörtökön rendezték meg a Safe Party elnevezésű programot is a Biztonság Hete alkalmából. A rendőrség ezzel is a biztonságos közlekedésre hívta fel a figyelmet.

További hírek a Borsod Online-on.

 

