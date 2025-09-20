Összegyűltek a rendőrök a sátoraljaújhelyi főtéren

A Biztonság Hete országos programsorozat részeként a rendőrkapitányság baleset- és bűnmegelőzési szakemberei játékos programokkal várták a gyerekeket a városban – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldala.

Biztonság napja Sátoraljaújhelyen

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

A gyerekek játék közben ismerkedhettek meg a közlekedés szabályaival, volt

KRESZ-teszt,

kerékpáros akadálypálya

és ajándékok a résztvevőknek.

Safe Party

Csütörtökön rendezték meg a Safe Party elnevezésű programot is a Biztonság Hete alkalmából. A rendőrség ezzel is a biztonságos közlekedésre hívta fel a figyelmet.