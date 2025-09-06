Többmilliós bírság jön a rapsicokra Borsodban? Tonhalra is telne, akkora összegek repkednek a horgászegyesületnél

Tájékoztatjuk horgásztársainkat, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbi halvédelmi bírságokat szabta ki 2025. év I. félévében egyesületi feljelentések alapján, melyek a Kormányhivatal - Magyar Államkincstár - számlájára kerülnek befizetésre vagy adó módjára levonásra és nem az egyesület részére – írja bejegyzésében a horgászegyesület. Ezen táblázat csak a jogerősen kiszabott bírságokat mutatja, ahol még nem zárult le a szabálysértési eljárás (fellebezés-megszüntetés) az nem szerepel a táblázatban. A szabálysértési elkövetők közt vannak visszaesők is, ezen személyek súlyosabb büntetést kapnak .

A kormányhivatal több millió forint halvédelmi bírságot rótt ki. Fotó: Észak-Magyarországi Horgász Egyesület

Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület közösségi oldalán posztolt táblázat szerint az összességében kivetett több milliónyi bírság ötven és százezer közötti tételekből áll össze. Azonban az első félévben kiszabott bírságok közt is akad egy akkora, amiből szinte már saját tavat is lehetne vásárolni: Zs. Tivadarra április 9-én nem kevesebb mint 1 845 285 (!) forint pénzbüntetést róttak ki. A kommentelők felvetéseire, hogy esetleg csak elírás a közel kétmilliós bírság, így válaszolt az egyesület:

Nincs elírva. Többszörös elkövető. Második félévben lesznek 2 millió feletti bírságok is...de ezt majd fél év múlva közzétesszük.

