szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

29°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halvédelem

2 órája

Többmilliós bírság jön a rapsicokra Borsodban? Tonhalra is telne, akkora összegek repkednek a horgászegyesületnél

Címkék#rapsic#halvédelmi bírság#Észak-Magyarországi Horgász Egyesület

Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület az év első felében kiszabott halvédelmi bírságokról tájékoztatott. A bejegyzésből kiderült, az év második felében még nagyobb összegekre számíthatnak a szabálysértők.

Tájékoztatjuk horgásztársainkat, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbi halvédelmi bírságokat szabta ki 2025. év I. félévében egyesületi feljelentések alapján, melyek a Kormányhivatal - Magyar Államkincstár - számlájára kerülnek befizetésre vagy adó módjára levonásra és nem az egyesület részére – írja bejegyzésében a horgászegyesület. Ezen táblázat csak a jogerősen kiszabott bírságokat mutatja, ahol még nem zárult le a szabálysértési eljárás (fellebezés-megszüntetés) az nem szerepel a táblázatban. A szabálysértési elkövetők közt vannak visszaesők is, ezen személyek súlyosabb büntetést kapnak .

halvédelmi bírságokat szabtak ki
A kormányhivatal több millió forint halvédelmi bírságot rótt ki. Fotó: Észak-Magyarországi Horgász Egyesület 

Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület közösségi oldalán posztolt táblázat szerint az összességében kivetett több milliónyi bírság ötven és százezer közötti tételekből áll össze. Azonban az első félévben kiszabott bírságok közt is akad egy akkora, amiből szinte már saját tavat is lehetne vásárolni: Zs. Tivadarra április 9-én nem kevesebb mint 1 845 285 (!) forint pénzbüntetést róttak ki. A kommentelők felvetéseire, hogy esetleg csak elírás a közel kétmilliós bírság, így válaszolt az egyesület:

Nincs elírva. Többszörös elkövető. Második félévben lesznek 2 millió feletti bírságok is...de ezt majd fél év múlva közzétesszük.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu