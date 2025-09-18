Ez az üzlet költözik az új miskolci bevásárlóközpontba és azt is tudjuk, hogy áll az M30-as helyreállítása

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy melyik az az üzlet, amelyik beköltözik majd az új bevásárlóközpontba Miskolcon, esetleg arra kíváncsi, hogy áll az M30-as autópálya helyreállítása, vagy hogy milyen a Hámori-tó víz nélkül, akkor most pótolhatja. Az is láthatja, milyen volt az Edelényi Várár, tartson velünk!

Így épül az új miskolci bevásárlóközpont

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ennek nagyon sokan tapsolni fognak: tudjuk, melyik az első beköltöző üzlet az új miskolci bevásárlóközpontba - képek, videó

Tavaly még cirkusz működött a területen. Az idei őszre gomba módra nőtt ki a földből az új miskolci bevásárlóközpont. Amennyiben érdeklik a részletek, kattintson az alábbi linkre: