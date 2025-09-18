51 perce
Ez az üzlet költözik az új miskolci bevásárlóközpontba és azt is tudjuk, hogy áll az M30-as helyreállítása
Mutatjuk, milyen a Hámori-tó víz nélkül, és hogy mit találtunk az Edelényi Vásárban. Itt van amire mindenki várt, így áll az M30-as és ez az új üzlet költözik az új bevásárlóközpontba.
Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy melyik az az üzlet, amelyik beköltözik majd az új bevásárlóközpontba Miskolcon, esetleg arra kíváncsi, hogy áll az M30-as autópálya helyreállítása, vagy hogy milyen a Hámori-tó víz nélkül, akkor most pótolhatja. Az is láthatja, milyen volt az Edelényi Várár, tartson velünk!
Ennek nagyon sokan tapsolni fognak: tudjuk, melyik az első beköltöző üzlet az új miskolci bevásárlóközpontba - képek, videó
Tavaly még cirkusz működött a területen. Az idei őszre gomba módra nőtt ki a földből az új miskolci bevásárlóközpont. Amennyiben érdeklik a részletek, kattintson az alábbi linkre:
Erre várt Miskolc és a környék, valami fontos történt az M30-as lezárt munkaterületén – fotókkal, videóval
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét átszelő gyorsforgalmi utat 2024. februárjában zárták le. Az M30-as autópálya megsérült töltését vascölöpökkel erősítették meg. Már látszik az út vége, ha tudni szeretné milyen messze van, kattintson az alábbi linkre:
„Itt mindig jó áron kapjuk meg, ami kell” – Szétnéztünk az Edelényi Vásárban (fotók, videó)
Mindent lehetett kapni, még azt is, ami nincs. Az edelényi vásártér ezúttal is megtelt kedves árusokkal és szemfüles vásárlókkal. Ha szeretné tudni, milyen volt, kattintson az alábbi linkre:
Ilyen és ezekhez hasonló hírekkel szolgálhattunk az utóbbi időben.
