szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

14°
+21
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos hírek!

51 perce

Ez az üzlet költözik az új miskolci bevásárlóközpontba és azt is tudjuk, hogy áll az M30-as helyreállítása

Címkék#Hámori tó#M30 autópálya#edelény

Mutatjuk, milyen a Hámori-tó víz nélkül, és hogy mit találtunk az Edelényi Vásárban. Itt van amire mindenki várt, így áll az M30-as és ez az új üzlet költözik az új bevásárlóközpontba.

Boon.hu

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy melyik az az üzlet, amelyik beköltözik majd az új bevásárlóközpontba Miskolcon, esetleg arra kíváncsi, hogy áll az M30-as autópálya helyreállítása, vagy hogy milyen a Hámori-tó víz nélkül, akkor most pótolhatja. Az is láthatja, milyen volt az Edelényi Várár, tartson velünk!

Így épül az új miskolci bevásárlóközpont
Így épül az új miskolci bevásárlóközpont 
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ennek nagyon sokan tapsolni fognak: tudjuk, melyik az első beköltöző üzlet az új miskolci bevásárlóközpontba - képek, videó

Tavaly még cirkusz működött a területen. Az idei őszre gomba módra nőtt ki a földből az új miskolci bevásárlóközpont. Amennyiben érdeklik a részletek, kattintson az alábbi linkre:

Erre várt Miskolc és a környék, valami fontos történt az M30-as lezárt munkaterületén – fotókkal, videóval

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét átszelő gyorsforgalmi utat 2024. februárjában zárták le. Az M30-as autópálya megsérült töltését vascölöpökkel erősítették meg. Már látszik az út vége, ha tudni szeretné milyen messze van, kattintson az alábbi linkre:

Elképesztő látványt nyújt víz nélkül a Hámori-tó!

Fontos oka volt annak, hogy lecsapolták a bükki tavat. Lillafüred egyik ékköve a Hámori-tó, ahol gátjavítást végeztek. Kattintson az alábbi linkre és olvasson az ország egyik legszebb csónakázó taváról:

„Itt mindig jó áron kapjuk meg, ami kell” – Szétnéztünk az Edelényi Vásárban (fotók, videó)

Mindent lehetett kapni, még azt is, ami nincs. Az edelényi vásártér ezúttal is megtelt kedves árusokkal és szemfüles vásárlókkal. Ha szeretné tudni, milyen volt, kattintson az alábbi linkre:

Ilyen és ezekhez hasonló hírekkel szolgálhattunk az utóbbi időben.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu