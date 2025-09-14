Nem gondolta volna, hogy Miskolc ezen a részén ezt kell átélnie - most mindenkit figyelmeztet!

A közösségi oldalon tette közzé a sajnálatos történetet egy helyi lakos. Tegnap délelőtt, fényes nappal történt az eset Martinkertvárosban, amire nem számított a posztoló. Otthon tartózkodtak, miközben valaki betört a házukba, és meglopta őket.

Miskolc olyan részén történt betörés, amire nem számítottak a lakók. (A kép illusztráció)

Fotó: Bujdos Tibor

Betörés miatt figyelmeztet, zárja mindenki az ajtaját!

FIGYELEM Kedves Martinkertvárosi Lakosok! Mindenkit figyelmeztetek, hogy zárja a lakása ajtaját, mert 2025.09.13-án szombaton délelőtt 10-11 óra között illetéktelen személy besurrant a Balaton utcán található házunkba ,úgy, hogy itthon tartózkodtunk és elvitt egy mobiltelefont a nappaliból. Szerencsére a telefont Miskolc-Szirma közötti útvonalon gyerekek találták meg, s szüleik által visszajuttatták nekünk.

- tette közzé a felhívást az esetet átélt lakos.

Így reagáltak az esetre az ott élők

Köszönöm a figyelmeztetést.

- írták többen is.

Ide jöhet láb nélkül távozik tőlünk

- válaszolta egy dühös lakos.

...a rendőrök járőröznek, tehát kétlem, h mégegyszer kockáztat egy betörést, besurranast...nagyon kezdő lehetet, mert egy mobil telefon eltulajdonitasaert is ugyanannyit kap, mintha kp vitt volna el...

- vélekedett egy másik kommentelő az esettel kapcsolatban.



