1 órája
Nem gondolta volna, hogy Miskolc ezen a részén ezt kell átélnie - most mindenkit figyelmeztet!
Biztosan nem gondolta volna, hogy egyszer vele is megeshet ilyen, főleg ezen a környéken. Betörés, lopás, és egy váratlan fordulat. Így reagáltak rá az ott lakók:
A közösségi oldalon tette közzé a sajnálatos történetet egy helyi lakos. Tegnap délelőtt, fényes nappal történt az eset Martinkertvárosban, amire nem számított a posztoló. Otthon tartózkodtak, miközben valaki betört a házukba, és meglopta őket.
Betörés miatt figyelmeztet, zárja mindenki az ajtaját!
FIGYELEM
Kedves Martinkertvárosi Lakosok!
Mindenkit figyelmeztetek, hogy zárja a lakása ajtaját, mert 2025.09.13-án szombaton délelőtt 10-11 óra között illetéktelen személy besurrant a Balaton utcán található házunkba ,úgy, hogy itthon tartózkodtunk és elvitt egy mobiltelefont a nappaliból. Szerencsére a telefont Miskolc-Szirma közötti útvonalon gyerekek találták meg, s szüleik által visszajuttatták nekünk.
- tette közzé a felhívást az esetet átélt lakos.
Így reagáltak az esetre az ott élők
Köszönöm a figyelmeztetést.
- írták többen is.
Ide jöhet láb nélkül távozik tőlünk
- válaszolta egy dühös lakos.
...a rendőrök járőröznek, tehát kétlem, h mégegyszer kockáztat egy betörést, besurranast...nagyon kezdő lehetet, mert egy mobil telefon eltulajdonitasaert is ugyanannyit kap, mintha kp vitt volna el...
- vélekedett egy másik kommentelő az esettel kapcsolatban.
